Michael Schumacher: legenda na invalidskem vozičku

Ko se ljubitelji formule ena sem ter tja spomnijo Michaela Schumacherja, se jim zazdi, da je minila že cela večnost od njegove usodne smučarske nezgode. Po njej je čudežno preživel tudi zaradi svojega slovesa in bogastva, kako hude so bile njegove možganske poškodbe in v kakšnem stanju je danes, je skrbno varovana skrivnost. Dejstvo pa je, da danes mineva deset let, odkar je napovedal dokončno slovo od dirkališč.

Sedemkratni svetovni prvak – v letih 1994 in 1995 z Benettonom ter v obdobju 2000–2004 s Ferrarijevo ekipo – je prvič naznanil umik že leta 2006. Takrat je bil star 37 let in je ocenil, da ne more več potešiti svojih velikih pričakovanj, denarja pa imel več kot dovolj, saj je veljal za najbolje plačanega športnika na svetu. Decembra 2009 je vendarle naznanil vrnitev na dirkališča, saj ga je premamila ponudba Mercedesa. Po treh sezonah, zgolj eni uvrstitvi na zmagovalni oder ter 9., 8. in 13. mestu v SP pa se je vprašal, kaj mu je bilo vsega treba, in 4. oktobra 2012 znova stopil pred novinarje.

»Odločitev ni boleča, zame pomeni celo olajšanje. Veliko sem dosegel, toda enkrat se mi je akumulator že izpraznil, zdaj se mi je še drugič. Pri 43 letih vidim pred seboj veliko drugih stvari in napočil je trenutek, da se jih lotim,« je pojasnil sloviti Nemec. In kmalu je bilo jasno, da ga bo pri Mercedesu nadomestil Britanec Lewis Hamilton, ki se je štiri leta prej veselil šampionskega naslova kot član McLarnovega moštva. »Vsi vemo, da je Lewis eden od najboljših dirkačev na svetu, in prepričan sem, da bo zelo uspešen. Ko so se Mercedesovi šefi začeli pogajati z njim, so želeli zadržati tudi mene, toda moje dirkalne ambicije so že splahnele. Nikakršne zamere ni bilo,« je pozneje priznal Schumacher.

Hamilton je skromno zagotovil: »Nisem Michaelova zamenjava. Nihče ga ne more zamenjati, saj gre za legendo. Imel sem privilegij, da sem vstopil v svet formule ena, ko mu je vladal veliki Schumacher.« Britanec se je nato odločno lotil dela: predlani je osvojil svoj sedmi šampionski naslov in se na vrhu razpredelnice najuspešnejših v formuli ena izenačil s Schumacherjem.

Paraliziran in ne more govoriti

29. decembra 2013 se je za družino Schumacher začela prava nočna mora, ki traja še danes. Michael je med smučanjem v Franciji v družbi takrat 14-letnega sina Micka padel na nezavarovanem smučišču in z glavo udaril ob skalo. Zdravniki so ocenili, da bi verjetno nemudoma izgubil življenje, če ne bi nosil čelade, toda po životarjenju v umetni komi in dolgem nizu operacij se je njegovo stanje le počasi stabiliziralo predvsem po zaslugi žene Corinne, ki mu je ves čas stala ob strani z najboljšimi strokovnjaki. Zdaj ni več v bolnišnici, njegovi prijatelji pa so javnosti zaupali nekaj novosti.

»Michael je bolje, a to je seveda relativen pojem. Je paraliziran in na invalidskem vozičku, ne more govoriti in ima težave s spominom. A vsi pričakujemo, da mu bo v družinskem krogu lažje,« je zagotovil nekdanji francoski dirkač Philippe Streiff.