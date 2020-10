Miami lahko še enkrat spiše podobno zgodbo

USA TODAY SPORTS Slovenski as meni, da bi bil Milwaukeejev center Brook Lopez (levo) idealna okrepitev za Miami. FOTO: Kim Klement/USA Today Sports

Riley ga želi zadržati

O Antetokounmpu le govorice

Lani jekončal sezono v ligi NBA že 11. aprila, razočaran, ker se z Miamijem ni uvrstil v končnico prvenstva. Letos je vztrajal na igrišču šest mesecev dlje, tako zaradi izbruha koronavirusa kot izjemne uspešnosti njegove zasedbe, ostal pa mu je grenak priokus. Vročici sta zmanjkali le dve zmagi do naslova prvaka, v finalu z LA Lakers pa je lahko igral le 34 minut na šestih tekmah. Po vrnitvi v Slovenijo se je razumljivo posvetil družini, a našel čas tudi za medije.Do poškodbe stopala že po 15 minutah uvodnega soočenja z jezerniki je bil Dragić najboljši strelec Miamija in njegov vodja na parketu. Na svoje predstave je upravičeno ponosen, do konca življenja pa ga bo kljuvalo vprašanje, kako bi se razpletel finale, če bi lahko pomagal soigralcem in če ne biustavila načeta rama. »Če ne bi verjel v naše moštvo, bi bilo najbolje, da bi se vrnil domov že pred odprtjem mehurčka v Orlandu. Prepričan sem, da bi bil finalni dvoboj precej bolj izenačen, če bi bila z Bamom zdrava, in da bi odločala sedma tekma. Toda če potegnem črto, je bila minula sezona imenitna. Ne le zaradi moje osebne statistike, tudi kot moštvo smo se izkazali. Na koncu me je seveda bolelo, da v finalu nisem mogel pomagati soigralcem, ampak tako pač je v športu,« je Ljubljančan še enkrat podoživel občutke iz končnice, na katero ga spominja tudi telo.»Že med serijama z Milwaukeejem in Bostonom sem čutil nelagodje v peti. Diagnoza je bila, da gre za vnetje, zato sem lahko igral, a z bolečino. Nato pa se je zgodilo najhujše, saj mi je počil stopalni lok. Čim prej sem se želel vrniti na igrišče, a to na žalost ni bilo možno. Zdravljenje takšne poškodbe običajno traja osem do devet tednov, jaz sem se vrnil po osmih, devetih dneh. Poskušal sem pomagati, kolikor sem lahko, a bolečina je bila kljub blažilni injekciji prehuda, kot da bi me nekdo rezal z nožem. Zdaj je stanje iz dneva v dan boljše, zdravnik pa mi je rekel, naj začnem obremenjevati nogo glede na počutje,« je pojasnil Dragić, ki bo čas okrevanja izkoristil tudi za razmišljanje o prihodnosti.Pogodba z Miamijem mu je namreč potekla, in čeprav predsednik klubarazglaša, da ga želi zadržati, je odprtih veliko postavk, ne le trajanje morebitnega novega dogovora in njegova vrednost v dolarjih. »Pogajanja bodo lahko stekla šele 1. decembra, saj zdaj niti klubi ne vedo, kolikšen bo plačilni limit za naslednjo sezono in koliko denarja bo na mizi. Zares bo šlo šele, ko bodo lastniki moštev in združenje košarkarjev dosegli dogovor. V vsakem primeru si želim, da bi lahko igral za kandidata za naslov prvaka, videli pa bomo, kakšne bodo ponudbe. Izbral bom tisto, ki bo najbolj ustrezala meni in moji družini,« poudarja eden od velikih junakov minule sezone, za katerega bo tudi pri 34 letih vladalo precejšnje zanimanje. Ali je med vsemi možnostmi Miami vendarle na prvem mestu?»Vedno bo na vrhu, saj je zaznamoval mojo kariero. V minulih petih letih nisem ničesar obžaloval. Vsi so bili fantastični do mene, klubsko vodstvo, trener, soigralci in navijači, zato bo Miami ena od glavnih opcij za prihodnost. Verjamem, da bi lahko prihodnje leto spisali podobno zgodbo. Vem, česa so sposobni fantje in kako jih bo finalni poraz podžgal za trdo vadbo. Šampionski prstan je seveda tudi moja glavna želja. Videl bom, kje bi se lahko čim bolj približal uresničitvi sanj, saj želim igrati še nekaj sezon, recimo tri ali štiri,« ocenjuje Goran Dragić, ki med pogledovanjem k drugim moštvom očitno najbolj razmišlja o Miamijevih kadrovskih opcijah.Poleg njega so prostiin, tako kot mnogi drugi klubi (tudi Dallas) pa se vročica ne more ogniti namigom, da bi jo lahko okrepil Milwaukeejev as, najboljši košarkar zadnjih dveh sezon v ligi NBA. »To so govorice, ki po moje niso blizu resnici. Mene bi predvsem zanimalo, kako bi sodelovala Giannis in. Oba potrebujeta žogo v rokah in nista izrazita strelca z večje razdalje. Če bi dobili takšnega košarkarja, bi se nam odprle nove možnosti v obrambi in napadu, zato bi morali pametno sestaviti moštvo okoli njega. Proti LA Lakers nam je zmanjkalo višine, zato bi lahko nekaj postorili v tej smeri. Osebno menim, da bi bil zanimiv, a je na žalost pod pogodbo z Milwaukeejem. Zelo dober je v obrambi in za 213 cm visokega centra natančen strelec za tri točke,« meni Goran Dragić.