Metod Ropret: Za kemijo med selektorjem in igralci potreben čas

Slovenske odbojkarje, trikratne evropske podprvake, od 26. avgusta naprej čaka nastop na svetovnem prvenstvu. Tega bosta gostili Slovenija (Ljubljana) in Poljska (Katovice, Glivice), organizacijsko in tekmovalno bo torej mundial nov velik izziv za Odbojkarsko zvezo Slovenije in njenega predsednika Metoda Ropreta.

Slovenija je dobila vlogo prirediteljice SP, vemo pa, da je predsednik mednarodne zveze, Brazilec Ary Graça, pred leti zaviral udeležbo Slovenije v ligi narodov. Kako ste ga zdaj nagovorili?

»Tukaj gre morebiti res za neko osebno zgodbo. Sami smo v tem primeru izziv ali težavo, ki smo jo imeli, spremenili v priložnost. Na eni strani se nam je sicer resda potem z dveletno zamudo vendarle uspelo dokončno uvrstiti v ligo narodov, ne nazadnje smo lani s četrtim in tudi letošnjim desetim mestom tudi dokazali, da vanjo spadamo. Vmes pa smo vse to obdobje seveda utrjevali naše medsebojne odnose prav na tej najvišji ravni. Vodilne smo prepričali o tem, da si pravzaprav slovenska odbojka zasluži priložnost, čeprav se nam je po mojem mnenju v preteklosti zgodila krivica. A vendarle menim, da so nam v teh letih skozi svojo naklonjenost dobršen del tega povrnili. Skozi ta težka obdobja, ki smo jih prebrodili, smo se skupaj odzvali dovolj trezno, inteligentno, da odnosov nismo toliko pokvarili, da se jih ne bi več dalo popraviti. Na tem smo potem gradili naprej, na koncu smo vendarle vsak dosegli svoje. Ustvarili smo izjemno dobre odnose, verjamem, da je en del dejavnikov, ki so pripomogli k temu, da smo to organizacijo dobili, tudi v teh neposrednih osebnih stikih.«

Kakšen bo proračun slovenskega dela svetovnega prvenstva?

»Težko to v tem trenutku rečem, ocenjujem, denimo, da bo proračun OZS v letošnjem letu presegel pet milijonov evrov. Na vsak način, kot sem že večkrat dejal, pa naj nihče od nas tega ne dela le iz veselja. Vsi skupaj pričakujemo, da bo tudi na finančnem področju, ne le za turizem in gospodarstvo v regiji, prepričan sem tudi širše, učinek občuten. Pripraviti moramo program naših promocijskih dejavnosti, stopiti pred mednarodno zvezo in videti, v kolikšnem delu nam ga bo pripravljena pokriti. Od njenih pokroviteljev sicer nimamo ničesar, imamo pa seveda možnosti, da poiščemo svoje, s katerimi že vsa ta leta sodelujemo. Se pa ob tako velikih športnih dogodkih vedno pojavijo tudi kakšni novi.«

Ocena slovenske skupine D na SP?

»Dejstvo je, da obstajajo bistveno lažje skupine od naše. Tu so olimpijski prvaki Francozi, tradicionalno neugodni Nemci, Kameruncev vsaj sam ne poznam dovolj dobro. A verjamem, da bomo v Stožicah dosegli cilj, da pridemo iz skupine. Prepričan sem, da bomo znali izkoristiti tudi osmino finala na domačih tleh.«

Vaše misli o nastopih v letošnji ligi narodov in končnem desetem mestu ...

»Konec koncev glede na težave, s katerimi smo se srečavali, to niti ni tako slabo. Fantje po napornih klubskih sezonah potrebujejo nekaj časa za regeneracijo, nekateri so na priprave prišli tudi poškodovani, zato je bilo potrebno in nujno sprejemati neke kompromise. Na turnirju na Filipinih smo imeli še smolo s covidom, težave so se seštevale, tudi dve izjemno dolgi potovanji smo imeli.«

To so objektivni razlogi, kaj pa subjektivni s strani novega selektorja Marka Lebedewa?

»Poglejte, verjetno je potrebno neko obdobje, da se vzpostavi kemija med strokovnim štabom in igralci. Odločitev o sestavi strokovnega štaba so sprejemali skupaj z njimi. Nikomur ni bilo nič vsiljeno, odločitve so bile sprejete, kakršne so pač bile, a verjamem, da se bo na koncu izkazalo, da je vse skupaj v redu.«