Mesto angelov čaka na kralja

Profesionalni športniki imajo kovčke vedno pripravljene na selitev, a to doslej ni veljalo za zvezdnike največjega formata. Po nočni selitvi Luke Dončića v Los Angeles pravila ne veljajo več, »nihče več ni varen,« kot se je ob novici pridušal Giannis Antetokounmpo. V Dallasu je protestom navijačev sledila žalna slovesnost, v mestu angelov je vijolično-zlata armada v deliriju – pri največji košarkarski franšizi na svetu se Dončiću obeta slava, kot je doslej še ni izkusil.

Menjave kandidatov za najkoristnejšega igralca lige NBA se zgodijo le, če se igralec zasiči z okoljem in želi drugam. Primerov, ko bi franšiza na lastno pest, brez vedenja in v nasprotju z željami glavne figure, igralca poslala drugam, preprosto ni, zato se bo prestop Luke Dončića zapisal v zgodovino. Očitki o prepogostih poškodbah, prekomerni telesni teži in premalo odgovornem pristopu Ljubljančana k telesni pripravi so le iskanje alibija za miren spanec vodilnih v Dallasu po nenavadni potezi – vse očitano je držalo tudi lani, ko jih je Luka vodil do finala lige …

»Vse,« je za ameriško mrežo ESPN na vprašanje, kaj bi vključil v menjavo za Dončića, odgovoril športni direktor konkurenčne ekipe, ki je želel ostati anonimen, nato pa nadaljeval: »V Dallasu lahko le upajo, da bo Lukovo telo zelo kmalu odpovedalo, sicer jih bodo še dolgo tlačile nočne more.« Dejstvo, da je Dallasov športni direktor Nico Harrison v zameno za Dončića v Teksas pripeljal šest let starejšega Anthonyja Davisa, ki je v karieri zaradi poškodb izpustil že 232 tekem ali skoraj tri polne sezone, menjavo dela še bolj neverjetno.

Če so v Dallasu res izgubili potrpljenje s številko 77, bi ga, če bi ravnali kot odgovorna franšiza, postavili na dražbo, po Kanadi in Mehiki bi se odprla nova fronta trgovinske vojne, tokrat v pisarnah košarkarskih ekip. Davek bi bil mnogo višji, za primer vzemimo le New York Knicks, ki so lani poleti za prihod Mikala Bridgesa, ta niti slučajno ne sodi na isto raven kot slovenski as, odšteli pet izborov v prvem krogu nabora. Bera Dallasa bi bila veliko višja.

Navijači v Dallasu so se z dresi in cvetjem pred spomenikom Dirka Nowitzkega poklonili slovenskemu zvezdniku in izkazali nezadovoljstvo zaradi menjave. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Novica, da ni več član Dallas Mavericks in se z družino seli v Los Angeles, je Dončića ujela na levi nogi, ob Harrisonu niti trener Jason Kidd z njim pred realizacijo prestopa ni spregovoril besede. Za odziv si je slovenski zvezdnik vzel čas, da se je glava ohladila in strasti polegle. »Mislil sem, da bom tukaj preživel vso kariero, tako zelo sem si želel z vami osvojiti naslov prvaka. Za mladega fanta iz Slovenije, ki je prvič prišel v ZDA, ste severni Teksas spremenili v dom. Dallas je posebno mesto s posebnimi navijači,« je zapisal Dončić, preden je s privatnim letalom poletel proti mestu angelov, kjer ga čaka prihodnost. K preteklosti se ne ozira, moštva Dallasa ni v objavi omenili niti z besedo.

Za mladega fanta iz Slovenije, ki je prvič prišel v ZDA, ste severni Teksas spremenili v dom.

Pogreb v Dallasu

Navijači Teksašanov so se v obupu zbrali pred dvorano in priredili simboličen pogreb ter žalno slovesnost za ljubljenca, ki jim je v minulih sedmih letih prinesel številne uspehe in jih pripeljal pred vrata raja, do finala lige NBA. V Teksasu je vladala žalost, 2000 kilometrov stran v Los Angelesu pa veliko slavje; Luka je ob prihodu z letala pokazal črki L in A in poskrbel za začetek evforije, kakršno ob s košarko obsedenem Los Angelesu lahko pripravijo le še navijači v New Yorku.

Z nepričakovanim prestopom so se Dončiću odprla številna vrata in nove priložnosti neslutenih razsežnosti. Ker ni več upravičen do t. i. supermax pogodbe, igralec jo lahko podpiše le s klubom, kjer je začel kariero, je Luka »izgubil« dobrih 50 milijonov dolarjev, v Los Angelesu bo poleti lahko podpisal štiriletno pogodbo za največ 230 milijonov. Del izgubljenega bo nadomestil, ker bo naslednjo, še bogatejšo pogodbo lahko podpisal leto prej, kot bi jo v Dallasu, predvsem pa s številnimi priložnostmi za trženje svoje podobe, ki se mu odpirajo v domovanju slavnih in premožnih Američanov.

V Dallasu je Luka izkusil, kaj pomeni košarkarska slava, v mestu angelov pa ne bo le pod drobnogledom štirih milijonov Angelenosov, ki športne junake (Kobe Bryant) častijo po božje. V Los Angelesu se bo postavil ob bok košarkarskemu kralju LeBronu Jamesu, vsak njun korak bodo spremljale vse Združene države Amerike. Cilj misije je jasen, pod stropom Crypto.com Arene je prostor za šampionski prapor št. 18.