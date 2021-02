Messija lahko zadržijo le zmage

Barcelona – PSG in Leipzig – Liverpool sta nocojšnja prva para osmine finala Uefine lige prvakov, ki se vrača po 69 dneh zimskega premora, v kateri se koronavirus ni uspaval in še naprej kvari račune najboljšim evropskim nogometnim klubom. Tako bo Leipzig zaradi lockdowna v Nemčiji tekmo z Liverpoolom gostil v Budimpešti.



Bodo pa Katalonci lahko Parižane pričakali na slovitem Camp Nouu, kjer so pred štirimi leti v tej fazi tekmovanja proti istemu tekmecu uprizorili enega največjih zasukov. Po šoku z 0:4 na Parku princev je Barcelona povratno tekmo dobila s 6:1. Dva gola je dosegel Neymar, ki se je nekaj mesecev zatem preselil v Francijo, vendar zaradi poškodbe ne bo mogel igrati proti bivšim soigralcem z Lionelom Messijem na čelu. Ta bo glavna nevarnost za ekipo novega pariškega trenerja, Argentinca Mauricia Pochettina, ki je ob novem letu nasledil Tomasa Tuchla in prinesel svež veter.



PSG bi lahko bil naslednja destinacija tudi za Messija, če se ne bo Manchester City odločil, da je Argentinec še zadnji manjkajoči kamenček v mozaiku, s katerim bi četa Pepa Guardiole pokorila Evropo. Messi je avgusta lani vodstvo Barcelone obvestil, da želi po koncu sezone zapustiti klub kot prost igralec, kot kaže, si ni premislil. V jeseni njegove kariere je logično, da želi v klub, kjer bi lahko takoj osvajal lovorike. Barcelona se ta čas ne zdi klub, ki bi dominiral ali bil za to pripravljen zapraviti, kolikor je treba. Ekipa Ronalda Koemana v la ligi zaostaja že osem točk za Atleticom, izgubila je španski superpokal proti Athletic Bilbau, v kraljevem pokalu je prvo polfinalno tekmo s Sevillo izgubila z 0:2.

Nabrite mlade puške

Kljub grozečemu odhodu virtuoza, ki je že leta 2003 kot 15-letni deček prišel v blaugrano in bo gotovo pustil veliko praznino, se je Barcelona v zadnjem času stabilizirala. Koeman je dal Messiju svobodo, ob tem pa priložnost mladim igralcem, ki naj bi obuli njegove čevlje.



Zasijal je 18-letni Pedri, potem Ansu Fati, preden ga je ustavila poškodba, 21-letni Ronald Araujo je postal najbolj zanesljiv branilec. Proti Alavesu je konec tedna na debiju z dvema goloma zablestel 21-letni Portugalec Francisco Trincao. Frenkie de Jong in Ousmane Dembélé sta pokazala velik napredek, za nameček se prebuja Antoine Griezmann ... Messi je spet zadovoljen, in kadar je takšen, ga je skoraj nemogoče ustaviti. Alavesu je nasul tri gole, dva sta bila priznana.



»Spet je takšen, kot ga poznamo, odločen, prodoren, neusmiljen. Užitek ga je gledati,« je Koeman pri Argentincu zaigral na prave note. Toda tudi PSG se vzpenja, odsotnost Neymarja se ne pozna na rezultatih, Kylian Mbappé bo gotovo velika nevarnost za oslabljeno in neizkušeno obrambo Barcelone. Če bodo Francozi končali njeno evropsko pot, bo Messi še korak bližje izhodnim vratom. V nasprotnem primeru bo upanje, da bo vendarle ostal, spet večje. Sedmega marca bodo volitve predsednika, če bo Barça takrat še živa, bo primer Messi osrednja agenda v kampanji.

