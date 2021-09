Messi zdaj v lov za Pelejem

Po novih zmagah v južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo so nogometaši Brazilije in Argentine še korak bliže Katarju 2022. Druščina Lionela Messija je bila v Venezueli bolj prepričljiva kot Neymar & Co. v Čilu, kar lahko pripišemo tako kakovosti tekmecev kot dejstvu, da so Brazilci nastopili brez devetih pomembnih igralcev iz angleške lige. Kakšno je trenutno razmerje sil, bo zgovorneje povedal nedeljski derbi večnih tekmecev v Sãu Paulu osem tednov po njunem finalu Cope Americe v Riu de Janeiru.



V prvem nastopu po proslavi 15. naslova južnoameriških prvakov so Argentinci osvojili Caracas s 3:1 z goli Lautara Martineza (45.), Joaquina Corree (71.) in Angela Corree (74.), poraz Venezuele je ublažil Yeferson Soteldo po dosojeni enajstmetrovki tik pred koncem tekme. Zmagovalcem je šla v prid izključitev domačega branilca Luisa Martineza, ki je vstopil v igro v 25. minuti namesto poškodovanega Joseja Velazqueza, sedem minut pozneje pa si že prislužil rdeči karton zaradi nevarnega prekrška nad Messijem, ob katerem je vsem navzočnim zastal dih.



Argentinski selektor Lionel Scaloni je sredi drugega polčasa zamenjal celotno zvezno vrsto in napad z izjemo Messija, v 79. minuti je poslal v ogenj tudi Paula Dybalo, povratnika v reprezentanci po dveh letih. S tem je združil koristno s prijetnim, saj očitno ni želel preveč utruditi nosilcev igre pred derbijem z Brazilci ali tvegati, da bi si kdo prislužil rumeni karton, hkrati pa je razširil nabor dejavnih mož v igralnem ritmu.

Kritike Neymarja

»Igrali smo tako kot na nedavni Copi. Zvezni nogometaši so dobro opravili svoje delo, ob bokih smo imeli dovolj globine, kar je dobrodošel napredek. Joaquin in Angel Correa sta zelo dobro opravila svoje delo. Ko ti tekmec ne prepusti veliko prostora za igro, se ti lahko pretirana naglica in iskanje bližnjic do vrat hitro maščujeta. Brez potrpljenja ne gre,« je po četrti zmagi ob treh remijih ocenil Scaloni in namenil nekaj besed Brazilcem, ki so v Čilu prišli do sedme kvalifikacijske zmage z golom Evertona Ribeira v 64. minuti. Pretiranih pohval za prikazano predstavo pa si niso zaslužili, ostre kritike so poletele predvsem proti Neymarju, za katerega so brazilski mediji ocenili, da krepko zaostaja za želeno formo tako s telesnega vidika kot tehničnega.



V nedeljskem 108. južnoameriškem derbiju (s 43 zmagami, 25 remiji in 40 porazi vodijo Brazilci) bo seveda marsikaj drugače, značaj tekme lahko da krila ali pa ohromi noge še tako izkušenim. Poseben izziv bo ponudil tudi Messiju, saj bi lahko dohitel ali celo prehitel Peleja na vrhu lestvice najboljših strelcev južnoameriških reprezentanc vseh časov. Legendarni Brazilec je zabil 77 golov, Messi doslej 76, Neymar 68, Urugvajec Luis Suarez 63.



Vrstni red: Brazilija 21, Argentina 15, Ekvador 12, Urugvaj in Kolumbija po 9, Paragvaj 7, Čile in Bolivija po 6, Peru 5, Venezuela 4.

