Messi visoko motiviran, Italijani kot nekoč Gattuso

Učinkoviti kot GSM na Himalaji

Barçin trener Quique Setien (levo) se je konec februarja izvlekel v Neaplju (1:1), zato želi Gennaro Gattuso (desno) drevi poravnati račune tudi z njim. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Tudi v Münchnu zanimivo

Bo drevi spodrsnilo tudi Barceloni in bodo nogometaši Napolija pripravili prvo presenečenje osmine finala lige prvakov? Kdo ve, zgodovina tega čudovitega športa pomni veliko večje senzacije, kot bi bilo morebitno napredovanje Italijanov v četrtfinale lige prvakov.Navijači Kataloncev, ki premorejo celice tudi v Sloveniji, se ob teh besedah prijemajo za glavo, toda drevi v resnici ne smejo izgubiti tekme z nepredvidljivo ekipo trenerja(v Neaplju je bilo 1:1). Kljub domnevnim težavam Barçe in pranju njihovega perila v javnosti je favorit dvoboja na stadionu Camp Nou znan – to sta prvi solistin njegov orkester.Barcelona premore ogromno individualne kakovosti, pri čemer je njen trizobi napadin Lionel Messi (GSM) le del zgodbe. Katalonci imajo za sabo klavrno špansko sezono, v resnici eno najslabših v zadnjih desetih letih, zato bodo poskušali opozoriti nase pod Uefinim dežnikom. Objokovanje dela njihovih navijačev v preteklih letih, češ da so nepremišljeno prodali nekatere ase, ki bi jih danes krvavo potrebovali ––, ne bo prineslo zmage nad fanatično bojevitimi Neapeljčani, ki so sprejeli slog igre, kakršen je nekoč krasil njihovega trenerja Gattusa. Slednji je v majici Milana in Italije deloval tako, kot bi živel pred dva tisoč leti v gladiatorski areni, ne pa na nogometnem igrišču.In v takšnem ozračju se pripravljajo na tekmo tudi Messi in druščina. Sloviti Argentinec, nemara eden najboljših akterjev v 150-letni zgodovini nogometne igre, naj bi bil po virih blizu kluba močno nabrušen in motiviran. Tudi Messi se zaveda, da v primeru zavožene sezone ne bo(do) kriv(i) le trener(ji): potem ko je bil slab, je postal še slabši tudi, počasi bo treba nastaviti ogledalo tudi nekaterim ključnim igralcem.Se v spopadu neprimerljivih ekip – Napolijeva velja na trgu pol milijarde evrov, Barçina dvakrat toliko – torej gostom ne piše nič dobrega?Bomo videli, ob napadalcih, ki delujejo učinkovito kot omrežje GSM na Himalaji, bo moral Setien nadoknaditi tudi primanjkljajin: to sta pomembna aduta kluba za ključne tekme, toda kaznovana zaradi kartonov. V zvezni vrsti bo aktiviralin, torej tudi 32-letnega švicarskega Hrvata, ki ga klub ponuja po Iberskem polotoku kot odsluženo robo, drevi pa naj bi ustavljal napade Italijanov … Gostujoči napadni slab, zvezna vrstaje še boljša.»Napoli bo igral na visoki ravni, verjemite. Želimo obogatiti zgodovino kluba in dokazati, da sodimo med najboljše v Evropi. Imamo svoj slog igre, s katerim smo ogrozili Barcelono že pri nas. Messi? Gotovo nanj ne bom prilepil policista, to lahko naredim le v sanjah ali na sinovem playstationu,« je napovedal boj do zadnjega atoma moči Gattuso, ki ve, kako zmagovati. Gre za dvakratnega evropskega prvaka v majici Milana in svetovnega prvaka z Italijo na mundialu 2006. Messi bi za to lovoriko pri priči zamenjal vseh šest osvojenih zlatih žog!Sinoči so se številni soočili z dilemo in le stežka izbirali med gledanjem tekme v Torinu ali Manchestru. Drevi je drugače, drugo prizorišče večera kotira povsem v senci dvoboja v Španiji. Morda je merjenje moči med Bayernom in Chelseajem za mnoge nepomembna tekma (Bavarci so v Londonu zmagali s 3:0), toda oboji bodo igrali s svojimi najboljšimi nogometaši. Ne pozabimo, da gre za spopad 5. in 6. ekipe po vrednosti igralskega kadra v ligi prvakov (Bayern 930, Chelsea 830 milijonov evrov).Domači trenerbo poslal v ogenj (4-2-3-1) zvezni par, ofenzivno navezoin napadalca, gostje naj bi se predstavili v zanimivi postavitvi 3-4-3, ki jo uveljavlja obetavni trenerz nekaterimi upi, ki so lani ostali praznih rok v prijateljski tekmi s Slovenijo U-21. Kljub veliki prednosti Bavarcev nekaj zanesljivo drži: Angleži ne bodo prišli v München s spuščenimi hlačami.Jernej Suhadolnik