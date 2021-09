Messi spočit v novo bitko s Pepom

PSG brez Di Marie

Oblak v Milanu Drevišnji pari 2. kola: Ajax – Bešiktaš, Šahtar D. – Inter (obe 18.45), PSG – Man. City, Leipzig – Brugge (Kevin Kampl), Milan – Atletico M. (Jan Oblak), Porto – Liverpool, Borussia D. – Sporting, Real M. – Šerif (Lovro Bizjak, vse 21.00).

Takoj po žrebu skupinskega dela je bilo jasno, da bosta dvoboja Paris Saint-Germaina in Manchester Cityja morda celo vrhunca uvodnega dela lige prvakov. Ne le zato, ker gre za poražena finalista prejšnjih dveh sezon, temveč (predvsem) zato, ker se bosta spet udarilain. Messi, ki je ravno pod taktirko Katalonca in njegovih taktičnih ter prehranskih zamisli storil zadnji korak na poti do planetarne slave, se je po koncu njunega sodelovanja štirikrat pomeril z bivšim strategom kot član Barcelone in na tekmah z Bayernom oziroma Manchester Cityjem dvakrat zmagal in izgubil. Nazadnje so bili v skupinskem delu leta 2016 s 3:1 boljši sinje modri.To je bila Pepova prva sezona na Otoku, kjer je City zdaj že serijski osvajalec lovorik. Svojo moč je minuli konec tedna v prvenstvu dokazal tudi ob ponovitvi velikega finala LP: na Stamford Bridgeu je kljub minimalni zmagi z 1:0 nadigral Chelsea. »Kar je Messi storil v svoji karieri, je več kot izjemno. V dobro nogometa upajmo, da bo lahko igral. V prejšnji sezoni so imeli fantastično ekipo in bilo je izenačeno. Zdaj pa imajo še Messija. Drugače bo,« je previden Katalonec.Messi ni stopil na zelenico vse od tekme z Lyonom 19. septembra, ko ga jeodmevno zamenjal – menda zaradi poškodbe kolena. S tribun je Argentinec pospremil tudi sobotno zmago nad Montpellierjem z 2:0, a veliko presenečenje bo, če proti Cityju ne bo dobil priložnosti. Brez težav je – tako kot ključni vezist– opravil včerajšnji trening.»Ne vem, ali je bil to popoln večer, a bil je dober večer, da smo osvojili te tri točke,« je po zmagi v prvenstvu dejal Pochettino. »Osem zmag z osmih tekem je dober izkupiček. To je dober način za pripravo na prihod Manchester Cityja v tekmovanju, kakršno je liga prvakov,« je dodal Argentinec, ki je bil z varovanci precej lahek plen za Guardiolo in njegove vojščake na obeh tekmah letošnjega polfinala. V Parizu je City po sicer neprepričljivem prvem polčasu slavil zmago z 2:1, delo pa dokončal doma z uspehom 2:0.»To bo še ena izenačena tekma. Ker smo zmagali nazadnje, še ne mislimo, da bomo uspešni tudi tokrat,« je na včerajšnji novinarski konferenci povedal, strelec treh golov na zadnjih dveh medsebojnih tekmah.Zaradi izključitve – ko je bila žoga že v avtu, je pohodil– mora tekmo kazni odslužiti pomemben adut PSG, ki ni sodeloval ob precej povprečni predstavi in neodločenem izidu z 1:1 na odprtju sezone v Bruggeu. To je bila prva tekma, na kateri je moči združil zvezdniški napad z Messijem,in. Ti bodo pariškemu klubu poskušali zagotoviti prvo zmago nad Cityjem v šestem poskusu.Liga prvakov je sicer neuslišana želja obeh klubov, med katerima odnosi niso pretirano prijateljski. Njuni lastniki so sosedje z Arabskega polotoka, Katar in Združeni arabski emirati si sicer delijo zgolj morsko mejo, šele letos pa so po hudi diplomatski krizi spet vzpostavili stike.