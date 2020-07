Messi med starimi fanti Newella?

Vse je medsebojno povezano. Če ni pričakovanih športnih uspehov, rasteta živčnost in nezadovoljstvo v klubu, obratno, ker so razrahljani človeški odnosi, se to negativno pozna na igrišču. Nogometni velikan Barcelona, ki bo drevi gostil mestni derbi z Espanyolom, je ravno na tej poti. Naslov španskega prvaka ji v koronski sezoni polzi iz rok, klubska ikona, ki v športnem življenju prej ni pomislila, da bi kdaj zapustila Katalonijo, pa je pred zahtevno in odmevajočo odločitvijo.



Lionel Messi je ob zadnjem dogajanju v Barçi besen kot ris; medijska vojna zaradi koronskega nižanja plač, Barçagate z namenom blatenja opozicije klubskega vodstva, nadaljevanka Neymar, odgovornost za odpust trenerja Ernesta Valverdeja, človeško in igralsko sodelovanje z Antoinom Griezmannom ... Madridskemu Realu se le smeji, na čelu razpredelnice koraka k svojemu 34. naslovu najboljšega v Španiji. Messi je ustavil pogajanja s klubskim vodstvom Barcelone za svoje deveto podaljšanje pogodbe, predsednik Josep Maria Bartomeu pa retorično miri prestrašene navijače katalonskega kluba.



»Ne vem, ali je klub storil vse, da bi na Camp Nou vrnil Neymarja,« je ena od Argentinčevih glavnih opazk, saj mu zdajšnja kakovost igralskega kadra ni pogodu.

Xavi za trenerja

Messiju pogodba poteče 30. junija naslednje leto, ob tem bodo tudi predsedniške volitve v Barceloni. Tekmec Bartomeuja naj bi bil Victor Font, ta ima za trenerja Barçe že nastavljeno legendo Xavija. No, tudi za argentinskega asa bi bila zamenjava na vodstvenem vrhu po zadnjih dogodkih očitno prava, da razmisli o klubski prihodnosti. Podpredsednik argentinskega prvoligaša Newell's Old Boys Cristian D'Amico pa trdi, da ni nemogoče, da bi se Leo Messi po poteku pogodbe s Katalonci vrnil v svoj matični klub. »Ne vem, ali je to res nemogoče, kakor bi menili mnogi. Nihče tudi ni verjel, da bo v naš klub prišel Diego Maradona, pa se je to le zgodilo. Upam, da bo podobno pri Leu,« meni D'Amico.



No, februarja je Barcelonin kapetan izjavil naslednje: »Moje razmišljanje je, da bi ostal v klubu, in dokler tako razmišlja tudi slednji, ne vidim nobenih težav.« Vse bo torej povedal le čas. Antoine Griezmann je denimo zelo dobro odigral zadnje prvenstveno srečanje proti Villarrealu, a italijanski mediji morajo v koronačasu pač vihrati področje špekulacij. Tako naj bi Barça francoskega reprezentanta ponudila Juventusu, iz Torina pa naj bi v Katalonijo prešla Douglas Costa in Adrien Rabiot. Seveda bo stara dama nekaj cvenka dodala še iz svoje denarnice.