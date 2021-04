Messi bi sklatil Atletico z vrha

Španski nogometni derbi med Realom in Barcelono bo dobil konec tedna novo razsežnost. Tamkajšnje prvenstvo vrsto let ni bilo tako izenačeno, troboj za prvaka je eno od zadnjih odprtih vprašanj na stari celini. Lahko se zgodi, da bo Atletico Madrid v nedeljo gostoval v Andaluziji kot drugi z lestvice primere division, kar bi se zgodilo prvič po decembru.



Ljubitelji statistike si zastavljajo vprašanje: bo 45. španski nogometni clasico Lionela Messija tudi njegov zadnji? Barcelonin dragulj koketira z morebitnimi snubci, v zadnjem letu ni zanikal poletne selitve v drug klub. Morda je z zmago Joana Laporte na volitvah predsednika zavel svež veter, morda si bo premislil Messi in umaknil zahtevo za odhod drugam. Dejstvo, da je glas v spremstvu sina oddal tudi Messi, namiguje na nadaljevanje njegove zgodbe v Kataloniji.



»Upam, da bo Messi ostal del derbija v naslednjih letih. To bi bilo dobro za špansko prvenstvo. Upam, da bo ostal del Reala tudi Sergio Ramos, ki mu bo poleti prav tako potekla pogodba,« je zatrdil Realov trener Zinedine Zidane, pri komaj 48 letih že eden najtrofejnejših trenerjev doslej. Njegovo vitrino krasi 11 lovorik, tudi tri iz lige prvakov (2016–2018). Razplet clasica bo delno določil možnosti za to, da si sloviti Francoz pripiše tretjo zmago v španskem prvenstvu po letih 2017 in 2020. Trenutni vrstni red je zgovoren sam po sebi: Atletico Madrid 66, Barcelona 65, Real Madrid 63.

Kdo bo sprejel večji izziv?

Zdajšnja podoba Barcelone je diametralno nasprotna z njeno podobo v začetnem obdobju trenerja Ronalda Koemana. Tedaj je bril norce iz Barçe sleherni, ki je imel pet minut časa, danes je drugače. Blaugrana niza zmage – če odmislimo nemoč v dvoboju s PSG – in maršira proti vrhu lige, kar se je zdelo ob koncu lanskega leta podobno znanstveni fantastiki tudi v očeh fanatičnih podpornikov Barcelone.



Zidane ne more kalkulirati in z enim očesom pogledovati proti Liverpoolu, kjer ga v sredo čaka povratna tekma četrtfinala lige prvakov, nad Barcelono mora kreniti s težko artilerijo. Tekmo naj bi začeli napadalci (4-3-3) Vinicius, Benzema in Asensio, zanimivo bo videti, ali bo Zidane namenil vsaj delni počitek trojici Modrić-Casemiro-Kroos, nemara eni najboljših zveznih vrst v zgodovini. Več manevrskega prostora za razmislek ima Koeman, ki se odloča med različicama 3-4-3 (Dembele-Messi-Griezmann) in 3-5-2, v kateri bi sprva posadil na klop vnovičnega očka Antoina Griezmanna.



Zanimivo bo spremljati, kateri madridski klub bo konec tedna sprejel večji izziv – Real brez Ramosa in z Liverpoolom v podzavesti ali Atletico, ki mora nad Betis brez kaznovanih Luisa Suareza in Marcosa Llorenteja.

