Mesec, v katerem bodo brenčale ose

Po dokaj zaspanem jesenskem delu sezone se rokometašem Gorenja obeta trojna doza stresa, na njihovo srečo jim je pomladna utrujenost v zadnjih letih tuja. Običajno po januarskem reprezentančnem premoru ujamejo formo in to bodo še kako potrebovali, ko bodo do konca maja lovili kar tri lovorike.

Velenjčani so solidno opravili s prvi delom sezone v 1. SRL, boleč je bil domači poraz s Celjem Pivovarno Laško, sladka gostujoča zmaga v Trebnjem. S tekmo manj imajo zgolj tri točke zaostanka za Celjani in če bodo danes (18) v Rdeči dvorani upravičili vlogo favorita proti Loki, bodo imeli v nedeljo priložnost zavihteti se na vrh lestvice, ko bo v Zlatorogu (20.00) revanša z večnimi tekmeci iz Celja. Naključje je hotelo, da se bo Gorenje prav s pivovarji pomerilo že v četrtfinalu pokala RZS, ki ga je osvojilo v zadnjih dveh sezonah. Tekma bo spet v Zlatorogu, in sicer predvidoma 15. marca, kdor bo boljši, bo na F4 velik favorit za lovoriko.

Bolj naklonjen je bil žreb v pokalu EHF. Gorenje, ki je konec tedna še drugič premagalo ciprsko Famagusto, se bo namreč v četrtfinalu pomerilo z Vojvodino, če bo preskočilo tudi srbsko oviro, pa ga v polfinalu čaka zmagovalec dvoboja med švedskim Alingsasom in praško Duklo. Na drugi strani četrtfinalne tabele so Banik Karvina (Češ) in Runar Sandefjord, ki je izločil Ribnico, ter branilec naslova Nærbø in Sesvete (Hrv). Obeta se torej norveški polfinalni dvoboj.

Zdi se, da imajo ose, ki so leta 2021 obstale v polfinalu, med čakanjem na tretjo razvojno os že avtocesto do finala, toda glavni igralec Domen Tajnik ostaja previden. »Vojvodina je ena boljših ekip v tem tekmovanju, vendar naš cilj je jasen, to je polfinale,« je odločen organizator napada Tajnik.

Vključno z današnjo tekmo s Škofjeločani bodo tako Velenjčani do 25. marca, ko bo v Šaleški dolini povratna tekma z ekipo iz Novega Sada, odigrali pet tekem v ligi NLB, dve v pokalu EHF in derbi v pokalu Slovenije, skupaj torej osem v dobrem mesecu in eno na vsake štiri dni. Še dobro, da ima letos trener Zoran Jovičić na voljo daljšo klop kot v preteklih sezonah, v teh štirih tednih in pol lahko ubije tri muhe na mah. Lažje sicer reči, kot storiti, ampak velja se potruditi.

Frajerji ali zgube

Tega se še kako zaveda direktor in bivši kapetan David Miklavčič, ki je bil kot reprezentant in udeleženec lige prvakov vajen ubijalskega ritma. »Nimamo kaj jamrati, doslej smo počivali, zdaj bo treba zavihati rokave in delati. Kar smo trenirali, smo, zdaj bodo samo še regeneracija, priprava, tekma ... Prihaja udarni mesec, v katerem lahko narediš veliko ali pa vse izgubiš. Ali bomo izpadli frajerji, ali pa zgube, bo odvisno od nas. Verjamem, da smo kos izzivu,« je optimističen Miklavčič.