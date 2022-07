Merodajna le Adžićeva ura

V ogrevalni dvorani v Stožicah ura na semaforju zaostaja za tri minute, zato so bile rokometašice Krima Mercatorja presenečene, ko je Dragan Adžić ob 10.57 s piskom označil začetek prvega treninga pred sezono 2022/23. »Odslej se na uro ne gleda,« je pojasnil novi trener in dal igralkam vedeti, da samo on ve, kdaj se delo začne in kdaj konča. Kdor pogleda previsoko, mu grozijo sklece ... Večer prej se je ekipa dobila na Prešernovem trgu in se sprehodila na Ljubljanski grad, kjer so si privoščili kozarec penine ob razgledu na slovensko metropolo.

»Zares lepo mesto, vesela sem, da sem tukaj, to je zame velik korak v karieri,« je bila ob prihodu v Slovenijo očarana 25-letna Poljakinja Aleksandra Rosiak. Romantičnih dopustniških dni je konec. Še nikdar niso Ljubljančanke priprav začele tako zgodaj.

»Začenjamo teden pred konkurenco, ker se je zgodilo toliko sprememb, nov je ves strokovni štab, prišlo je veliko igralk. Zdaj smo skupina, čim prej moramo postati ekipa,« je hitro zavihal rokave Črnogorec, ki je na klopi zamenjal Natašo Derepasko. Kolektivni duh bodo gradili v Tolminu, kjer bodo imeli v četrtek t. i. team building, zatem sledijo desetdnevne bazične priprave v Kranjski Gori.

Za uspeh je treba trpeti

Ta del sezone je najmanj priljubljen med športniki, saj je poudarek na moči in vzdržljivosti, žoga je samo priboljšek. Adžićevega načina dela je vajena rojakinja Jovanka Radičević, ena glavnih zvezdnic v Krimu. »Z njim sodelujem že skoraj 20 let in vem, kako zahteven je. V vrhunskem športu nič ni lahko. Če želiš biti uspešen, moraš kdaj tudi trpeti,« pravi rojena zmagovalka, ki pri 35 ne skriva, zakaj je prišla v Stožice: »Tukaj smo zato, da se uvrstimo na F4 lige prvakinj.«

Mnogi slovenski klubi nastopajo v evropskih tekmovanjih, a Krim je edini, ki lahko odkrito napoveduje boj za sam vrh. V ekipi je 21 igralk, na prvem treningu jih je bilo 17, poleg Rosiakove in Radičevićeve so ekipo okrepile še slovenska reprezentantka Barbara Lazović, Čehinja Sara Kovarova, Črnogorka Matea Pletikosić, zadnja je prišla ruska zvezdnica Darja Dmitrijeva. »Verjamem, da bomo 10. septembra, ko se bo začelo zares, imeli sistem in igro,« je optimističen Adžić, za katerega bo sezona še posebno zahtevna, saj bo novembra kot selektor Slovenke vodil na domačem evropskem prvenstvu: »Pestro bo, zato gremo čim prej od besed k dejanjem,« je krajše druženje s sedmo silo sklenil Adžo. Po njegovi uri je bilo 11.00.