Meri na kolajno

Kajakaštvo na divjih vodah je na slehernih olimpijskih igrah, odkar slovenska reprezentanca nastopa pod zastavo samostojne države, pod posebnim drobnogledom. Naši športniki so v tej panogi v svetovnem vrhu, zato ne preseneča, da so nekateri med njimi resni kandidati za vrhunske uvrstitve oz. kar olimpijske kolajne.



In eden teh je zdaj Benjamin Savšek. Svetovni in evropski prvak v slalomu je med kanuisti dosegel že marsikaj, kolajne z oznako olimpijskih iger pa še nima. Pred njim je zdaj tretja priložnost, po Londonu 2012 in Riu 2016.



»Zdaj imam precej več izkušenj kot pred devetimi leti v Londonu, na naslednjih igrah pa sta mi dva dotika odnesla višjo uvrstitev od tistega 6. mesta,« se zdaj spominja pred nedeljskimi kvalifikacijami (6.00) in seveda upa, da jih bo prestal brez zapletov ter se uvrstil v ponedeljkov finale (8.45). »Sprva sem se bal, da bo ta proga bolj mirna, vsaj takšna se mi je zdela pred dvema letoma, ko smo jo tu preizkušali. Zdaj pa je divja in to mi prav ustreza,« je pred nedeljsko prvo preizkušnjo dobre volje 34-letni Ljubljančan.

