Medvedjev ni pričakoval zmage v Rimu

Boljšega trenutka za osvojitev prvega turnirja na peščeni podlagi si Danil Medvedjev ne bi mogel izbrati. Dobil je masters v Rimu, ko je v finalu s 7:5, 7:5 premagal Holgerja Runeja in si priigral najboljšo popotnico za drugi grand slam sezone, ki se bo začel v nedeljo. Ker je peščeni kralj Rafael Nadal odpovedal nastop v Parizu, ker ima Novak Đoković težave s seboj in svojo ekipo, in ker Carlos Alcaraz po vrnitvi po poškodbi niha v formi, bo 27-letni Rus eden od kandidatov za naslov v Roland-Garrosu.

Zanimiv podatek: na zadnjih 24 turnirjih za veliki slam od leta 2017 se je samo trikrat zgodilo, da ni bil zmagovalec Roger Federer, Nadal ali Đoković. Vselej v New Yorku. A samo enkrat je v finalu izgubil eden od velike trojice. To je bilo leta 2021, ko je Medvedjev premagal Đokovića. Dominic Thiem je leto prej ugnal Alexandra Zvereva, lani Alcaraz Casperja Ruuda. Še bolj impresiven je pogled na zgodovino OP Francije. Od leta 2005, ko je Nadal prišel do prvega slama, je samo Stan Wawrinka (2015) prekinil niz igralcev, ki so zaznamovali tisočletje. Letos bo nabor favoritov zelo širok, visoko mesto na njem pa bo imel Moskovčan, ki bo želel postati prvi Rus v finalu Pariza po Jevgeniju Kafelnikovu leta 1996.

Medvedjev se je z zmago v Rimu, kjer je v dveh nizih odpravil tudi Zvereva in Stefanosa Cicipasa, zavihtel na drugo mesto na lestvici ATP za Alcarazom. »Nikdar si nisem mislil, da bom zmagal na pesku. Seveda je bila zmaga na OP ZDA moja največja, ampak ta v Rimu se lahko primerja z njo,« je bil presrečen Medvedjev.

Zasluge za vzpon je pripisal tudi novim, mehkejšim strunam, ki mu omogočajo boljši nadzor nad žogico. »Prvič sem novost preizkusil v Avstraliji, kjer se ni izšlo. Bil sem v dvomih. Razmišljal sem, da bi se vrnil k starim strunam, ampak sem dal še eno priložnost. Zdaj sem navdušen,« se je eksperiment izkazal za zadetek v polno.

Žreb v četrtek

Doslej je na OP Francije najdlje prilezel leta 2021, ko je izpadel v četrtfinalu. »V Pariz ne grem z visokimi pričakovanji. Seveda bo precej odvisno tudi od žreba (v četrtek ob 14. uri; op. p.), toda pomembna bo stalnost forme. Ko sem zagledal žreb v Rimu, sem si rekel, verjetno je najtežji v moji karieri,« je povedal Medvedjev, ki ob prejšnjih treh obiskih večnega mesta ni dobil niti enega dvoboja, tokrat pa je oddal le en niz.