Međugorec bi rad pometal naprej

Nov velik dan za tenis v Parizu. Na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier se bo še naprej pisala zgodovina. Če bo v prvem polfinalu Rafael Nadal za svoj 36. rojstni dan premagal Alexandra Zvereva, bo ohranil upanje na rekordni 14. naslov na OP Francije in rekordnega 22. za grand slam. Če bo boljši olimpijski prvak iz Nemčije, se bo prvič uvrstil v finale peščenega turnirja. Če bo v drugem polfinalu Marin Čilić ugnal Casperja Ruuda, bo prvič finalist Pariza, a če bo zmago slavil Norvežan, se bo boril za prvo zmago na turnirjih serije ATP ...

Večina oči bo uprtih v slavljenca Rafo in v Rusiji rojenega Sašo, toda mnogi teniški sladokusci s še večjim zanimanjem pričakujejo večerni spektakel med Hrvatom in Skandinavcem. Čilić je rojen v hercegovskem Međugorju, kjer romarji čakajo, da se jim bo spet prikazala Devica Marija.

Boginja Fortuna je v teh dneh naklonjena Marinu, ki je prišel v Kristusova leta (33). Igra kot prerojen in je v osmini finala izločil drugega nosilca Daniila Medvedjeva iz Rusije ter v četrtfinalu v štirih urah in 10 minutah njegovega rojaka Andreja Rubljova.

Tako se je včlanil v klub igralcev, ki so se v vseh štirih največjih turnirjih prebili vsaj do polfinala. Bil je finalist OP Avstralije in Wimbledona, osvojil je OP ZDA (2014), pariška podlaga, kjer še najmanj pridejo do izraza servisi 198 cm visokega igralca, pa mu je najmanj ustrezala. Dvakrat (2017, 2018) mu je uspelo priti do četrtfinala. Zdaj ima priložnost kariere, končna zmaga bi vsaj malo spominjala na čudežno vstajenje njegovega rojaka Gorana Ivaniševića (nekaj časa je bil njegov trener) v Wimbledonu leta 2001.

6 proti 3 je razmerje v zmagah med Rafo Nadalom in Sašo Zverevom.

Toda najprej bo moral preskočiti oviro 15 cm nižjega in 10 let mlajšega zvezdnika, ki je končal pot 19-letnega danskega novinca Holgerja Runneja in postal prvi Norvežan v polfinalu velikega slama. »Težek dvoboj bo. Čilić igra najboljši tenis v karieri in ima ogromno izkušenj. Zame je dobro, da bom pod manjšim pritiskom, kot sem bil v skandinavskem derbiju, v katerem so od mene pričakovali zmago. Nimam česa izgubiti, lahko samo ogromno pridobim,« je Ruud podal žogico Čiliću, ki bo stavil na svoj servis, predvsem pa bo moral pokazati psihološko trdnost.

Čustveno izpraznjen

Stavnice mu dajejo slabe možnosti (1,44: 2,75), ampak tega je že vajen. »Po petih nizih in podaljšani igri z Rubljovom sem čustveno povsem izpraznjen,« je priznal Hercegovec, ki ni sodil niti v najširši krog favoritov: »Ko sem prišel v Pariz, sem si rekel: pometi z vsemi! Sliši se enostavno, ampak igra se na tri nize in moraš ohranjati zbranost, še posebej jaz, ki gojim napadalni tenis in se ne sprehajam po zadnji liniji,« je razmišljal Čilić, ki nima lepih spominov na Ruuda, proti njemu je izgubil oba dvoboja.