Med Slovenci z najboljšimi kartami Anže, Timi in Cene

Na jubilejni 70. novoletni turneji v smučarskih skokih, pred katero bodo jutri (16.30) s kvalifikacijami dvignili zastor v Oberstdorfu, je kar nekaj kandidatov za skupno zmagoslavje, toda glavna favorita sta vendarle zgolj dva. Na stavnicah najvišje kotirata Rjoju Kobajaši in Karl Geiger. Spremljevalci tega športa jima pripisujejo največ možnosti za končni uspeh na tradicionalnem tekmovanju štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji zaradi odličnih nastopov na nedavni generalki v Engelbergu, kjer sta si izdatno okrepila samozavest s 1. in 2. mestom. Medtem ko je 28-letni Nemec pred dobrim tednom dni v svojo korist odločil prvo tekmo na veliki napravi Titlis (pred Kobajašijem in Timijem Zajcem), je bil tri leta mlajši Japonec razred zase na drugi preizkušnji v osrčju Švice.

Geiger in Kobajaši sta se medtem že precej oddaljila od zasledovalcev v skupni razvrstitvi za svetovni pokal. Vodilni Bavarec, ki je v tej sezoni dosegel dve zmagi, ima 98 točk naskoka pred japonskim zvezdnikom, ki je sicer prisilno počival tri tekme (enkrat zaradi diskvalifikacije, dvakrat zaradi pozitivnega testa na covid-19). V Engelbergu je slavil že tretjo zmago v olimpijski zimi, skupno pa jih ima na svojem računu že 22, toliko kot Nemec Severin Freund in Avstrijec Stefan Kraft ter le eno manj kot Peter Prevc.

Začenja se lov na 100.000 frankov

Kobajašijevi nastopi spet močno spominjajo na predstave, s katerimi je blestel v sezoni 2018/19, v kateri je osvojil pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo – tudi novoletno turnejo. »Rjoju je na najboljši poti, da spiše novo uspešnico. Veselim se že njegovih dvobojev z Geigerjem, drugim podobno celovitim skakalcem tačas v svetovnem pokalu. Karl je dolgo veljal »le« za tekmovalca z močnim odrivom, a najpozneje z lansko osvojitvijo naslova svetovnega prvaka v smučarskih poletih je postal eden najboljših nasploh. Kobajaši in Geiger zdaj skačeta v svoji ligi, zmagujeta kljub manjšim napakam, medtem ko si jih drugi – če želijo biti na vrhu – ne smejo privoščiti, poleg tega morajo upati na ugodne razmere,« je najuspešnejši avstrijski skakalni trener Alexander Pointner izpostavil glavna kandidata za osvojitev čeka za 100.000 švicarskih frankov, kolikor to pot znaša nagrada za skupnega zmagovalca na novoletni turneji.

98 točk naskoka ima v svetovnem pokalu vodilni Karl Geiger pred drugouvrščenim Rjojujem Kobajašijem.

Po nepisanem pravilu smučarski skakalci, ki prednjačijo na gori angelov, letijo daleč tudi na znameniti nemško-avstrijski turneji. Ni pa nujno. Poljski branilec zlatega orla Kamil Stoch je, denimo, pred enim letom v Oberstdorf pripotoval s popotnico 2. in 7. mesta iz Engelberga. Glavni kandidat za osvojitev lovorike na vsakoletnem prvem vrhuncu sezone je bil lani Norvežan Halvor Egner Granerud, ki pa je začel sredi turneje izgubljati živce, kar je pokazal tudi z nešportnimi izjavami, ki jih je uperil proti Poljakom, na koncu pa se je moral v seštevku preizkušenj v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu sprijazniti z nehvaležnim 4. mestom. Tako se je potrdilo, da veliki favoriti na papirju vendarle ne zmagujejo vedno.

Japonec Rjoju Kobajaši je med najbolj vročimi favoriti 70. novoletne turneje. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Iz lanske lekcije se je veliko naučil

Med Slovenci je pred letom dni turnejo v skupni razvrstitvi najvišje končal devetouvrščeni Peter Prevc, ob Primožu Peterki (1996/97) naš edini skakalec, ki se lahko pohvali z zlatim orlom (2015/16). Še pred zadnjo postajo pa je prejšnjo zimo v tem tekmovanju najbolje kazalo Anžetu Lanišku, ki je bil pred velikim finalom v Bischofshofnu skupno šesti, po kvalifikacijskem spodrsljaju pa je nato zdrsnil na končno 23. mesto. »Lani se je razpletlo, kot se je, to je bila zame nova lekcija, iz katere sem se veliko naučil. Vendar pa … Čeprav se nisem uvrstil na zadnjo tekmo, to ni bilo konec sveta, sezona je tekla naprej. Potem sem osvojil kolajno na nordijskem SP v Oberstdorfu, kar je tudi nekaj,« se je 25-letni Domžalčan spomnil razpleta lanske novoletne turneje, na katero sicer gleda kakor na vsako drugo tekmovanje.

»Verjamem, da ima za ljudi in medije večjo težo, ker so zdaj prazniki in so zaradi tega tekme bolj pod drobnogledom. A jaz se sleherne preizkušnje lotim enako ne glede na to, ali gre za državno ali svetovno prvenstvo. Zato se bom na turnejo odpravil brez posebne filozofije: šel bom iz dneva v dan, iz skoka v skok, potem pa bomo videli, kaj mi bo to prineslo. Seveda pa si želim – kot vedno – doseči lep rezultat,« je poudaril Lanišek, ki (si) je z 8. in 7. mestom v Engelbergu dokazal, da se mu forma znova dviguje. »Obrnil sem ploščo in spet malo zadihal,« si je oddahnil član SSK Mengeš, ki je kot skupno četrti v svetovnem pokalu tačas najboljši Slovenec. Ob njem bodo v jutrišnjih kvalifikacijah od naših nastopili še ​Žiga Jelar, Lovro Kos, brata Peter in Cene Prevc ter novopečeni državni prvak Timi Zajc.