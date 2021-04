Med risi na Bledu tudi novi obrazi

Hokejsko kolesje se je v zadnjih dneh pri nas dodobra zavrtelo z zanimivo končnico alpske lige, v kateri je SŽ Olimpija ubranila lovoriko, zdaj pa je pred njo nova naloga – jutri se bo začel njen tradicionalni boj s SIJ Acronijem Jesenicami za domači naslov. Toda končno je napočil čas tudi za rise!



Ti se bodo zbrali v ponedeljek, 3. maja, na Bledu, to bo prvo srečanje reprezentantov po lanskem februarju in takrat uvodnem krogu olimpijskih kvalifikacij. Slovenski kandidati se bodo za turnir v Ljubljani, ta bo od 15. do 21. maja, pod vodstvom selektorja Matjaža Kopitarja uradno prvič zbrali v ponedeljkovem dopoldnevu in v blejski dvorani, že vrsto let dobro znanem brlogu risov med pripravami za lov na mikaven plen, ostali predvidoma do konca tedna.



Sprva so pri vodstvu zveze načrtovali priprave na prizorišču v Ljubljani, toda ker bo v Tivoliju zdaj še finale državnega prvenstva, bi se z logistiko zapletlo. Vsi akterji pa potrebujejo mir. In kdo bo med risi na tem turnirju? Končnega seznama še ni, saj selektor čaka akterje omenjenega domačega finala. Sodeč po videnem v končnici v alpski ligi je na paleti nekaj kandidatov, že v vratih bi se risom s sedanjega seznama lahko pridružil Žan Us. Nase sta opozarjala izkušena Žiga Pance in Anže Ropret, med novimi obrazi je odlično igral v finalu Nejc Brus, neuničljiv je Aleš Mušič, sicer sila odgovoren hokejist za velike tekme, res pa je podobno kot Jan Muršak že prej napovedal slovo od dresa z risom na prsih.

Tičar na pregled

Iz vrst jeseniških polfinalistov alpske lige bi lahko na reprezentančna vrata poleg omenjenega Usa potrkala Blaž Tomaževič in Žan Jezovšek, korak navzgor je z njima v napadu v sezoni naredil Jaka Sodja, selektor se bo zagotovo oziral tudi k branilcem. Sicer pa sedanji seznam kandidatov za ponedeljkov zbor na Bledu razkriva kakovost predvsem v vratarskih vrstah, saj bodo tu tudi Luka Gračnar, Matija Pintarič in namesto poškodovanega Roka Stojanoviča naš edini hokejist v priznani češki extraligi Gašper Krošelj.



Sicer se Slovenija navzlic svoji zelo ozki bazi hokejistov že dolgo ponaša z zelo uglednimi hokejisti po nekaterih močnih evropskih ligah, nekaterih vodilnih – denimo Roberta Saboliča, Roka Tičarja, Blaža Gregorca, Jana Urbasa, Mihe Verliča, Žige Jegliča – tokrat na zboru ne bo. S Tičarjem, enim vodilnih igralcev prvakov ICEHL iz Celovca, smo se pogovarjali včeraj, potrdil nam je, da ima 6. maja pomemben pregled oči in nato morda laserski operativni poseg. Vodilne vloge na turnirju naj bi tako po izkušnjah pripadle Anžetu Kuraltu, Kenu Ograjenšku, Klemnu Pretnarju, tudi Gregorju Koblarju in Luki Kalanu ter seveda omenjenim akterjem iz domače končnice.

