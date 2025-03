Med najboljše skakalce razdelili že 2,5 milijona, ostalo bodo v Planici

Najboljši skakalci na svetu tekmujejo tudi za točke in denarne nagrade, ki jih prinašajo visoke uvrstitve. Sistem finančnega nagrajevanja se spreminja skozi čas, od sezone 2010/11 je postal bolj uravnotežen in egalitaren, odtlej je vsaka točka prinašala po sto frankov – zmaga torej deset tisoč frankov, zadnje mesto v finalu stotaka. Tudi pozneje so spreminjali režim nagrajevanja najboljših.

FIS bo denimo v sezoni 2024/25 razdelila med skakalce 2,833 milijona švicarskih frankov za opravljeno v 33 tekmah (med skakalke pa 0,86 milijona frankov na 27 tekmah), pri čemer je nagradni sklad za večino tekem svetovnega pokala podoben. Prvih trideset skakalcev si na eni tekmi običajno razdeli 86.100 CHF, in sicer po uveljavljenem ključu: zmagovalec prejme 13.000 CHF, drugouvrščeni deset tisočakov, tretji 8000 CHF, … deseti prejme 2600, dvajseti 1400 in trideseti skakalec 400 CHF.

PLANICA Zaslužkarji FOTO: Gm Igd

»Prikrajšani« prav najboljši

Višino nagrad lahko resda transparentno analiziramo šele od sezone 2002/03, odkar FIS razkriva finančne nagrade. Hitro lahko uvidimo, da so zaradi uravnoteženosti logično ostali »prikrajšani« prav najboljši, kar lahko ponazorimo s primerom legendarnega slovenskega šampiona Petra Prevca. Najstarejši med brati Prevc je bil na vrhuncu sezone 2015/16 – ko so v Planici organizirali štiri spektakle – ob 46.500 frankov zaradi nagrajevanja po spremenjenem sistemu. Za dve zmagi, eno drugo mesto in srebrno kolajno na ekipni tekmi je iztržil 33.500 frankov, po režimu izpred leta 2011 bi obogatil svoje prihodke za 80.000 frankov.

2,833 milijona švicarskih frankov bo razdelila FIS med najboljše skakalce te sezone.

Četudi je nagrade težko medsebojno primerjati zaradi različnih dejavnikov, kakršna sta časovna vrednost denarja ali nihanje valutnih tečajev med posameznimi leti, predvsem spremembe v razmerju evro-frank, je mogoče izluščiti dva tekmovalca, ki sta v eni sezoni zaslužila največ. Leta 2009 je bil to avstrijski as Gregor Schlierenzauer (524.500 frankov), v zadnjem obdobju pa Norvežan Halvor Granerud, ki je v sezoni 2022/23 z nagradami iztržil 444.800 frankov (glej tabelo). Na lestvici zadnjih desetih sezon najdemo tudi Petra Prevca, ki je bil »najpodjetnejši« v sezoni 2015/16, ko je zaslužil skoraj 250.000 frankov.

Letos bodo samo v Planici razdelili 256.200 frankov za dve posamični in eno ekipno tekmo: kdor bi dobil obe tekmi, bo obogatil svoj račun za 26.000 »švicarjev« plus delež od 30.000 CHF, kolikor bo prejelo na sobotni tekmovalni dan zmagovalno moštvo.