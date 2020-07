Med dirkaškimi mački opozoril nase

Lepi spomini, ni kaj. Matjaž Tomlje je leta 1994 na vzdržljivostni avtomobilski dirki 24 ur Le Mansa osvojil skupno deseto mesto in tretje v razredu GT2. S športnim avtomobilom porsche sta mu v ekipi Konrad Motorsport družbo delala Nizozemca Cor Euser in Patrick Huisman. Tomlje je najprej za dirko na podlagi svojih zvez dobil možnost nastopa v ekipi Konrad Porsche, da bi dobil vsaj malce izkušenj, pa je za ekipo nastopil na 1000 km Pariza.



Odlično se je odrezal, saj ni imel izkušenj s tako hitrimi avtomobili, kot so porscheji in ferrariji v razredu GT. Hitrosti, ki jih je dosegal na domačih dirkah, so bile največ 200 km/h, s porscheji pa so bile približno 280 km/h. To je bila velika razlika. Tudi dirke so trajale več časa, zato so bili potrebni telesna kondicija in treningi. Najtežje je bilo s financami. Po uspešnem treningu v Parizu je prišla dirka v legendarnem Le Mansu, Matjaž, ki je bil navajen zmagovati doma, se je soočil s svetovno konkurenco in s prepoznavnimi svetovnimi dirkači, s prenekaterimi šampioni in z nekdanjimi vozniki formule 1.

Toyota po tirih

Na treningu v Le Mansu se je hitro privadil na veliko hitrost, saj je vozilo porsche RSR na ravnini in hitrih ovinkih dosegalo blizu 300 km/h. Tomlje pa si je s kolegi v ekipi za cilj zadal le to, da odpelje dirko. »Rezultat ni važen, treba je le priti v cilj,« je poudaril. Je pa v prvi tretjini preizkušnje celo zdrsnil s steze.



»Na ravnini pred ovinkom me je prehitel prototip toyote, ki me je s silovito hitrostjo obšel. Želel sem se kar kosati z njim in v ovinku nisem popustil. Vendar je toyota ovinek speljala kot po tirih, mene pa je zasukalo za 360 stopinj in končal sem v pesku ob progi,« se spominja. V nočni vožnji je ekipa doživela okvaro menjalnika, po hitri menjavi pa se je vzpenjala po lestvici. V nedeljo ob 16. uri, ko je padla kockasta zastavica, so Matjaž Tomlje in ekipni sodirkači končali na desetem mestu v skupni razvrstitvi in na tretjem mestu v razredu GT2.