Mbappe izziva Yamala, v Münchnu v nedeljo zadnje dejanje lige narodov

Allianz Arena v Münchnu je konec tedna gostila finale lige prvakov, v nedeljo bo na največjem nemškem stadionu zadnje dejanje lige narodov 2024/25. Sinoči sta sklepni turnir v bavarski metropoli odprli Nemčija in Portugalska, nocoj ob 21. uri se bosta v Stuttgartu pomerili Španija in Francija.

Španija želi postati prva reprezentanca, ki bi ubranila lovoriko, odkar je Uefa leta 2018 uvedla tekmovanje, Francija pa najuspešnejša država v tem tekmovanju. Obeta se še en nogometni posladek, glavna akterja naj bi bila tekmeca iz španske lige Lamine Yamal in Kylian Mbappe.

To bo ponovitev finala iz leta 2021, ko je Francija na San Siru v Milanu zmagala z 2:1. Odločilni gol je v 80. minuti dosegel Mbappe, ki si želi sezono končati z lovoriko, potem ko je v Real Madridu ostal praznih rok. Francoski selektor Didier Deschamps mu bo dal prednost pred najboljšim igralcem lige prvakov Ousmanom Dembelejem in MVP finala z Interjem Desirejem Douejem. Pravzaprav je kar sedem francoskih reprezentantov nastopilo v sobotnem finalu, ob dveh omenjenih še Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery iz PSG ter Marcus Thuram in Benjamin Pavard iz Interja.

Liga narodov skoraj kot EP

Na drugi strani je večina španskih reprezentantov že nekaj časa zunaj tekmovalnega pogona. Yamal, ki je z Barcelono osvojil špansko prvenstvo in pokal, je tako kot večina njegovih soigralcev nazadnje nastopil 25. maja v zadnjem krogu la lige. Selektor Luis de la Fuente je lani osvojil evropsko prvenstvo prav v Nemčiji in si obeta nov uspeh. V zadnjem finalu lige narodov pred dvema letoma je Španija v Rotterdamu po 11-metrovkah premagala Hrvaško in bi lahko prihodnje leto na SP v ZDA, Kanadi in Mehiki celo zaokrožila zbirko največjih lovorik.

»To tekmovanje je zelo pomembno za nas. Je skoraj tako močno kot evropsko prvenstvo. Želimo si biti prvi, ki bi ga osvojili dvakrat,« je zatrdil De la Fuente. Ogrodje ekipe predstavljajo fantje, ki jih je imel v reprezentanci do 21 let, med njimi so ob Yamalu tudi Dani Olmo, Nico Williams in Pedri.