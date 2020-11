Mbappé in Neymar bosta brez milosti

Danes in jutri bo šlo v ligi prvakov že za biti ali ne biti, 4. krog paradnega Uefinega tekmovanja pogosto ponuja odločilne bitke in podobno bo tokrat. Pod drobnogledom večera bodo trije klubi s slovenskimi nogometaši, njihov izziv bo mejil na misijo nemogoče: nadnje bodo krenili sloviti Juventus, Barcelona in PSG! Derbi večera bo na pariškem Parku princev, na katerem domuje PSG.



Njegov gost, Red Bull Leipzig, bo v Franciji branil drugo mesto na lestvici in v primeru pozitivnega razpleta za goste bi bili Kevin Kampl in soigralci blizu uvrstitve v osmino finala. Težko bi bilo reči, da bo šlo nocoj ob 21. uri za dvoboj klubov s podobnim ozadjem. Parižane resda poganjajo katarski petrodolarji, toda šele od leta 2011. Legendarni asi Weah, Rai, Ronaldinho, Ginola, Pauleta in drugi so ozaljšali klubsko zgodovino že prej. Leipzig je vendarle na najvišji ravni manj let, krila je dobil šele s prihodom glavnega pokrovitelja, proizvajalca energijskih pijač.



PSG bo lovil nujno zmago, saj bo v nasprotnem primeru za biki zaostajal najmanj tri točke in imel slabši medsebojni izkupiček točk zavoljo poraza v vzhodni Nemčiji. Na neki način bi pariški trener, sicer Nemec Thomas Tuchel, drevi potreboval več energije, kot jo skupaj proizvedeta nafta in red bull! »Napočil je čas, da pokažeta svojo kakovost v ligi prvakov tudi Neymar in Kylian Mbappé. Običajno zaidemo v velike težave, če ne zabijeta vsaj enega gola …« je priznal Tuchel, ki ima silne težave s poškodovanimi in kaznovanimi igralci, toda kljub temu bo krenil nad Leipzig s spodobno ekipo (4-4-2): na krilih Neymar in Angel Di Maria, pred vrati gostov Mbappé in Moise Kean. Gledalcem pred TV-zasloni se gotovo obeta napet večer, v katerem skoraj ni možnosti za to, da bi ostali prikrajšani za gol.



Bomo videli, kako bodo odgovorili Nemci, ki najraje igrajo prav tekme, v katerih imajo na voljo odprt prostor za nasprotne napade po odvzetih žogah. Gotovo bodo računali na Forsberga, Poulsena, Danija Olma, morda tudi na Kampla, ki je igral nazadnje skoraj vso tekmo v bundesligi. »Nazadnje je PSG igral brez pomoči Neymarja in Mbappéja, gotovo nas čaka drugačna tekma, toda ne smemo popustiti, saj smo v dobrem položaju,« je potrdil tudi nesojeni slovenski reprezentant Kampl.

Barcelona v Kijevu

Drevi bodo igrali v skupinah od E do H, pod lupo bo tudi tekma v Torinu, kjer bo pri Juventusu gostoval madžarski prvak Ferencvaros. Miha Blažič in soigralci lahko pričakujejo silen motiv Cristiana Ronalda in Alvara Morate, ki bosta želela s hitrim golom odpraviti dvome o zmagovalcu in se zavihteti v osmino finala v pičlih štirih krogih tekmovanja. Za uresničitev tega scenarija bi morala v isti skupini v Kijevu zmagati tudi Barcelona, ki bo krenila nad Dinamo brez Lionela Messija in Frenkieja de Jonga. Tekmo, v kateri bo čakal na svojo priložnost tudi Benjamin Verbič, bo sodil slovenski sodnik Matej Jug.