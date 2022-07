Max Verstappen: Ne pomaga mi, če žvižgate Hamiltonu

Po mučenju v njemu nenaklonjenem Silverstonu bo imel svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen konec tedna na Red Bullovem dvorišču, kjer ima ogromno podporo in že kopico uspehov, priložnost za dvojno slavje. Spielberg na avstrijskem Štajerskem je bil namreč izbran za eno od treh lokacij sprinterske dirke. Nizozemec je lani dvakrat zmagal v Avstriji in se na koncu veselil prvega naslova svetovnega prvaka.

Današnja 100-kilometrska sprinterska dirka (16.30) ponuja zmagovalcu osem točk, nedeljska VN Avstrije (15.00) še 26 z najhitrejšim krogom, torej bi lahko Max osvojil kar 34 točk, s čimer bi si na polovici sezone zagotovil tako rekoč neulovljivo prednost. Ta po 10 dirkah od 22 znaša prav 34 točk pred moštvenim kolegom Sergiom Perezom, ki je vendarle številka 2 pri rdečih bikih, in 43 pred glavnim tekmecem Charlesom Leclercom, ki je redna žrtev napačnih odločitev pri Ferrariju. Štiriintridesetico je Verstappen že ustrelil v Imoli, nazadnje pa je bil v Angliji zaradi tehničnih težav šele sedmi. Prvo zmago je bolj po sreči in naključju kot znanju slavil Carlos Sainz (Ferrari).

V Spielbergu, nekdaj znanem kot Zeltweg, dobro uro in pol vožnje iz Maribora, se obeta nogometno vzdušje, armada nizozemskih navijačev bo tribune obarvala oranžno, Verstappen jih je ob tem pozval h kulturnemu obnašanju in jih prosil, naj ne žalijo Lewisa Hamiltona. »Tega jim ni treba delati zame. Takšno navijanje mi ne daje dodatnih konjskih moči ali kaj podobnega,« je za nizozemski časnik De Telegraaf dejal 24-letni Verstappen, ki je bil v Silverstonu deležen žvižgov, ker naj bi Hamiltonu lani na nepošten način vzel naslov.

Wolff: Glave dol in delati

Če je Ferrari pokvaril Mercedesovo veselico v Silverstonu in je Red Bull razočaral tifose v Imoli, bi lahko srebrne puščice prekrižale načrte Avstrijcem v Spielbergu. Hamiltonova predstava s tretjim mestom na Otoku je razkrila, da se Mercedes počasi pobira, kar je dvignilo samozavest tudi šefu moštva, Avstrijcu Totu Wolffu: »Vidimo se v Avstriji. Glave bomo dali dol in marljivo delali naprej,« je izjavil Wolff, vajen konstruktorskih naslovov od leta 2014. Hamiltonu se je zgodilo prvič, da na enajstih zaporednih dirkah ni zmagal, vendar ne obupuje in je prepričan, da bo še v tej sezoni stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra. Sedemkratni svetovni prvak je edini, ki je zmagal vsaj enkrat v vsaki sezoni, v kateri je nastopal (od leta 2007).

»Na začetku sezone sem bil prepričan, da s tem avtom ne morem priti do zmage. Toda mnoge izboljšave so se obrestovale in zdaj imam že prav spodoben dirkalnik. Mogoče dodamo še malenkost in postanemo konkurenčni tudi za zmage,« je optimističen 37-letni Hamilton, ki ima rekordne 103 zmage: »V Avstriji imamo tradicionalne težave, proga je kratka, ima veliko zapletenih ovinkov. Težko bo zmagati, a nemogoče ni.«