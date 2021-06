Mavrica kot opozorilo Madžarski

Slovo od Münchna pomeni za poročevalca tudi slovo od evforije, ki je po zadnjem koncu tedna in prepričljivi predstavi Nemčije proti Portugalski močno objela največjo srednjeevropsko državo. Ni še popolne ponovitve ozračja iz tiste nepozabne poletne pravljice, kot še danes domačini pravijo svetovnemu prvenstvu 2006, a že pregled ponedeljkovega tiska ponuja jasne odtenke misli, da se ta Nemčija lahko uvrsti zelo visoko, morda kar najvišje. Pred vrati pa je tekma z Madžarsko, tudi z močnim političnim nabojem.



Težko je zdaj ugibati, ali v Nemčiji zavidajo našim vzhodnim sosedom, da imajo edini na tem prvenstvu dovoljenje za polno zasedenost stadiona, torej tekmo si lahko ogleda več kot 55.000 navzočih na tribunah, ali pa se dejansko zgražajo nad režimom pod vodstvom vplivnega predsednika vlade Viktorja Orbána, češ deluje populistično in pridobiva na svojo stran množice nogometnih zanesenjakov.



»Naj kar vidijo v Orbánovi deželi, da v naši deželi razmišljamo drugače,« so se na izredni petkovi seji mestnega sveta dogovorili predstavniki prav vseh strank od krščanske CSU do levosredinske SPD, Zelenih in tudi patriotske Bavarske stranke. Jutri naj bi bila namreč Allianz Arena obarvana mavrično, z močno simboliko različnih barv, ki predstavljajo enakost vseh. Ne glede na raso, vero, prepričanje, spolno usmerjenost. Prav pri slednji pa se je pred dnevi spet zataknilo na Madžarskem, saj tam država ne zagotavlja pravic tistim, ki ne tvorijo tradicionalne zveze mešanih spolov.



Georg Restle, moderator ARD, prvega programa javne TV, je spregovoril še o koraku naprej v ozaveščanju o pravičnosti in enakosti na jutrišnji tekmi: »Kako bi bilo, če bi prav vsakemu pri vstopu na stadion dali v roko mavrično zastavico? Tako bi jo prejel tudi gospod Orbán ...«

Dolgih 25 let čakanja Nemcev

Na Madžarskem si okrog tega kaj prida ne belijo las, uživajo v športnem spektaklu, ponosni so na bojevitost moštva, ki si je prigaralo točko proti svetovnim prvakom, zdaj pa sanjajo še o podvigu sredi Münchna. Obenem bodo z zanimanjem pospremili tudi jutrišnjo predstavo v Budimpešti z velemojstri na igrišču v dresih francoske in portugalske reprezentance, ni si niti težko predstavljati evforije v povrhu v res lepem mestu ob Donavi, če bi zaradi epidemioloških razmer Uefa spored polfinala in finala res premaknila iz Londona v Budimpešto ...



A do tod je še dolga, zdaj je pač v središču nogometne pozornosti tako Nemčije kot tudi Madžarske sklepna medsebojna predstava v tej skupini. Ta ob igrišču očitno bolj pripada prvi, na zelenici pa obe reprezentanci ohranjata svoje sanje. Za Nemce je to seveda zanesljiv skok v izločilni del prvenstva in nato napad proti naslovu najboljših na stari celini, na kar ta velika nogometna nacija čaka že 25 let, za naše sosede pa bi bil že preboj med 16 najboljših prav imeniten. Ponovili bi podvig z zadnjega eura, a takrat vendarle niso bili v skupini tako peklensko močnih tekmecev kot zdaj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: