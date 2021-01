Mauro Camoranesi v samoizolaciji

Zakaj bi Olimpija odstopala s svojimi težavami, če se lahko s svojimi kosa tudi Maribor. Včerajšnji prvi dan priprav nogometašev Maribora za spomladanski del 1. SNL z uvodno novinarsko konferenco, na kateri je imel glavno besedo športni direktor Oliver Bogatinov, je razkril kar nekaj za najbolj urejeni klub med slovenskimi prvoligaši nenavadnih podrobnosti.



Trener Mauro Camoranesi se je že vrnil v Maribor, vendar bo izpustil prve dni priprav, ker je preventivno odšel v samoizolacijo zaradi stikov z enim od okuženih s koronavirusom. V osamitvi je tudi jeseni najboljši strelec Rok Kronaveter, ta se je okužil z virusom sars-cov-2. Med štiriindvajsetimi nogometaši ni bilo niti Denisa Klinarja in Špira Peričića zaradi lažjih poškodb pri samostojnih treningih. Martin Milec zaradi dopinške kazni še ne sme trenirati z moštvom, Nemanja Mitrović pa bo po težji poškodbi še tudi spomladi v rehabilitacijskem obdobju. Dan več premora brez dovoljenja kluba si je vzel Alexandru Cretu in temu se bo samovolja najbrž poznala pri plači. Razen če je bil njegov počitniški podaljšek povezan z morebitnim prestopom v Turčijo. Če vsemu dodamo zdaj že nekdanja člana vijoličnih Mitjo Vilerja (vrnil se je v Koper) in Reneja Miheliča (klub ni podaljšal pogodbe), manjkajoči lahko skoraj sestavijo upoštevanja vredno zasedbo, ki bi se lahko kosala za naslov prvaka. Namesto Vilerja Argentinec Mariborska nepopolna podoba le ni tako kaotična, kot bi se lahko zdelo. Bolj ali manj je vse pod nadzorom, Bogatinova zimska naloga je bila, da poskuša ujeti kakšno okrepitev v soglasju s Camoranesijem. Ujela sta jo, le še podrobnost ali dve ločita prihod novinca, ki bo nadomestil Vilerja in zapolnil obrambno vrzel na levi strani, na kateri je zdaj le mladi Žan Kolmanič. »Lahko vam povem, da smo že skoraj našli zamenjavo. Prišel naj bi Argentinec z italijanskim potnim listom. Ni še uradno, a upamo, da bo do odhoda v Turčijo,« je razkril Bogatinov, ki je že pred koncem jesenskega dela prvenstva omenil možnost, da bi lahko okrepitev poiskali pri moštvu B Juventusa, ki sicer tekmuje v serie C (tretji ligi).



Camoranesijeva poznanstva v torinskem klubu, pri katerem je igral osem sezon, bi lahko pri tem prestopu imela pomembno vlogo. Z zdajšnjim trenerjem prvega moštva, v minuli sezoni pa B, Andreo Pirlom sta bila nepogrešljiva reprezentančna kolega, s Pavlom Nedvedom, podpredsednikom kluba, pa Juventusova motorja v zvezni vrsti vse do Čehove upokojitve leta 2009. Mariborčani bodo do odhoda v Turčijo, 20. t. m., vadili v domačem okolju, v Beleku, kamor bodo s skupinskim poletom odpotovali tudi nogometaši Mure in Celja, pa bodo igrali štiri zahtevne tekme: prvi tekmec, 22. t. m., še ni znan, drugi, 25., bo ukrajinski prvak Šahtar, tretji, 28., srbski šampion Crvena zvezda, četrti, 31., pa bolgarski prvak Ludogorec.



