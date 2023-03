Matjaža Keka zanima le zmaga v Kazahstanu

Slovenci so po torkovem kosilu odpotovali na dolgo potovanje v Astano, dobrih 4000 km oddaljeno prizorišče četrtkove (16) tekme s Kazahstanom. To bo prvo dejanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji. Svoj pogled na ta izziv nam je zaupal slovenski selektor Matjaž Kek. Mariborčan deluje energično, toda obenem umirjeno, kot da bi natančno vedel, kaj čaka nanj in njegove nogometaše v Aziji.

Matjaž, zakaj bi bili lahko slovenski navijači tokrat posebej optimistični? Zdi se, da je Slovenija po nekaj ciklusih, ko so nas prevevali mešani občutki, v drugi polovici leta 2022 ujela pravi zalet in bila najmanj enakovredna Norveški ter Švedski, premagala je tudi Romunijo in Črno goro. Kaj menite?

»Oblikovali smo jedro, skupino igralcev, ki diha kot eno in živi za nogomet skozi druženje in tekme. Fantje so dobili na zanesljivosti, samozavesti in prepoznavnosti. Slovenija je ustvarila dober rezultat, dobro je delovala tudi na igrišču. Navzgor gredo individualne kariere fantov, nekaj jih igra v dobrih klubih in ligah, ekipa je dovolj mlada, da jo krasita lakota in energija, hkrati dovolj izkušena za rezultat.«

Kako gledate na to premiero v Astani?

»Gre za tipično 'prvo tekmo', ki že lahko usmeri tvojo pot. Toda da ne bo pomote: prepričan sem, da smo sposobni v tej skupini premagati vsakogar – tudi dvakrat! Ne glede na kotacijo danskih delnic. Prva tekma obenem lahko že usmeri javni utrip, Slovenci namreč pregovorno potrebujejo dober rezultat. Vsega se zavedamo, vem,da je pred nami izjemno zanimiv boj za euro 2024, gotovo pa nas najprej čaka velik zalogaj – tekmovalen in logističen.«

Najbrž ste pridobili informacije pri kolegih, nekdanjih igralcih in naših reprezentantih, ki so že imeli opraviti s kazahstanskim izzivom in posebnostjo Astane? Na istem štadionu so že igrali Maribor, Dinamo in Hrvaška, ki jo vodi vaš znanec Zlatko Dalić.

»O Kazahstanu smo se pozanimali pri vseh, ki ste jih našteli, a tudi pri drugih. Pomembna je celovita izkušnja, ključni sta dve posebnosti: peturna časovna razlika in specifična umetna trava. Vse je v glavah, zato želim videti agresivno, dinamično, gibljivo ekipo, s katero bomo lahko odgovorili na ofenzivno in agresivno igro Kazahstana. Kazahstan v Astani in Kazahstan na tujem sta dve različni ekipi. Če se tega izziva ustrašiš ali na čvrsto igro ne odgovoriš z enako mero, zaideš v težave. Veste, kako gledam na podrobnosti, ki jih prinaša tak izziv?«

Povejte.

»Seveda moraš biti pozoren na vse in narediti vse, da te tovrstne stvari ne presenetijo ali celo vržejo iz tira. Toda bistveno je nekaj drugega: zgraditi moraš svoj način reševanja tega problema, konkretno moraš ostati v svojem časovnem pasu in se ne obremenjevati s petimi urami časovne razlike. Pri tem je zelo dobro, da letimo nazaj na tekmo s San Marinom, ne denimo z Dansko. Toda fantje sploh ne vedo za naslednjo tekmo, verjemite. Razmišljajo le o Kazahstanu.«

Povejte po pravici, bi bile štiri marčevske točke dovolj?

»Naj odgovorim tako: zanimajo me le tri točke s Kazahstanom, potem bo vse usmerjeno v San Marino. Uspeh v Astani bi nam dal dober zalet.«