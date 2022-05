Matjaž Kopitar: Smo favoriti, toda ne bo sprehoda

Odštevanja je konec, danes se bo v ljubljanski dvorani Tivoli začelo SP skupine B, osrednje tekmovanje za slovensko hokejsko reprezentanco v letu 2022. Risi merijo na eno od prvih mest, saj ti dve zagotavljata vizum nastop na svetovnem prvenstvu elitnega razreda v prihodnjem letu. Za uvod se bodo danes ob 19. uri pomerili z Litvo, mi pa smo se ob koncu tritedenskih priprav na Bledu pogovarjali z reprezentančnim selektorjem Matjažem Kopitarjem.

Nazadnje ste slovensko hokejsko reprezentanco v drugem kakovostnem razredu vodili pred 8 leti, imeli veliko težav dva meseca po tistem sanjskem olimpijskem turnirju, nastopili brez 9 stalnih adutov, toda vseeno dosegli uspeh – kakšni so spomini?

»Tisto tekmovanje je bilo povrhu za nas zelo oddaljeno, v Južni Koreji, in zato prav posebno. Sicer pa so vsa hokejska prvenstva v olimpijskih letih okrnjena in že kar zoprna. Zdaj ste me spomnili, koliko igralcev sem pogrešal, vem, da sta bila takrat vratarja Andrej Hočevar in Luka Gračnar. Prvo tekmo z Japonsko smo nesrečno izgubili z 1:2, ni bil kriv Andrej, a po porazu sem moral nekaj spremeniti, postavil sem v vrata Luko in on je bil odtlej naš najboljši mož na prvenstvu. Na koncu je bil to za nas dober turnir.«

Zdaj bo prvi slovenski vratar tako kot že nekaj časa Gašper Krošelj. Imel je dobro sezono v močnem češkem prvenstvu, to vas verjetno navdaja z optimizmom?

»On je že nekaj časa v moji glavi naš prvi vratar in to vedo tudi drugi pri moštvu. Na začetku bomo v Ljubljani malo razporedili moči, drugače pa ni dvoma, da je Gašper slovenska št. 1.«

Sicer pa je pozitivno spoznanje, da se v teh pripravah niste prebijali skozi vidnejše težave glede poškodb, pa tudi pripravljalne tekme so si sledile v lepem ritmu z najmočnejšima preizkušnjama na koncu – proti Italiji in Franciji.

»To naj nam bo v poduk. Vsi smo bili razočarani nad zadnjimi olimpijskimi kvalifikacijami, avgusta lani. Zadeva ni bila dobra, pa ne le na ledu. Tudi drugače. Zdaj smo okrepili vse skupaj, k štabu priključili Andreja Hebarja in Tomaža Razingarja, se bolj analitično lotili nalog za naprej. Pomembno je na tekmi testirati vse, kar delaš na treningu.«

Kako hudo vam je bilo, da vas ni bilo na olimpijskem turnirju?

»Normalno, da ti je žal, toda najprej se vprašajmo, kako smo se lotili kvalifikacij. Bral sem vaš pogovor s predsednikom zveze Matjažem Rakovcem in nato razmišljal, koliko pa smo storili, da bi se uvrstili na OI? Danci in Norvežani so vložili precej več, pa ne le v denarju. Seveda bi bili mi radi v Pekingu, toda ni kar samoumevno, da se bomo redno uvrščali na olimpijski turnir.«

Zdaj pa je pred vami SP: preteklost razkriva uspehe na ljubljanskem ledu, toda obenem tudi zahtevne naloge pritiska domačega okolja, kajne?

»Smo favoriti, seveda, toda to še zdaleč ne bo sprehod. Že 14 dni izrecno poudarjam, kako ne smemo razmišljati o tekmecih, temveč o tem, da delamo prave stvari. Ne tako, kot nam paše, pa da čim manj boli, pa da je zabavno ... Včasih moraš za uspeh tudi kaj potrpeti.«