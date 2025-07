Massi ne skriva ambicij: »Na olimpijskih igrah bomo merili na medaljo«

Navadni smrtnik bi v teh vročih poletnih dneh ob vprašanju o naslednjih zimskih olimpijskih igrah pomislil, da so te še zelo oddaljene. Toda v ekipi Andreje Slokar, naše najboljše alpske smučarke v prejšnji sezoni, ničesar ne prepuščajo naključju. To je v hipu mogoče zaznati ob pogovoru z Andreo Massijem, nekoč režiserjem velike zgodbe s Tino Maze, zdaj prvim operativcem v Andrejini ekipi. Kot strokovnjak za telesno pripravo vodi kondicijski del njenega treninga, obenem koordinira delo. Tako je tudi iskal smučarskega trenerja in ga našel v italijanskem rojaku Stefanu Costazzi. O tem je govoril...