Masaže in počitek so ga spet spravili v red

LJUBLJANA • Kdor je po dveh domačih porazih že odpisal košarkarje moštva Dallas Mavericks, se je močno uštel. S svojo napovedjo, da bodo Teksašani v uvodnem krogu končnice lige NBA proti igralcem kluba Los Angeles Clippers izgubili z 0:4 v zmagah, je popolnoma zgrešil tudi legendarni Charles Barkley, iz katerega zdaj brijejo norca v Dallasu. Luka Dončić & Co. so namreč po novi odlični predstavi dobili še tretjo tekmo v gosteh, tokrat s 105:100, z njo pa so si priigrali tudi prvo zaključno žogo za preboj v drugi krog oziroma polfinale zahodne konference. Izkoristiti jo bodo poskušali že danes ponoči (3.00) v domačem American Airlines Centru.



Z naskokom najboljši strelec je bil znova Dončić, ki je v 43 minutah dosegel kar 42 točk. A njegov met – roko na srce – znova ni bil pretirano blesteč. Iz igre je namreč zadel 17 od 37 poskusov (za dve: 11:25, za tri 6:12). V oči bode zlasti Lukov skromni prispevek v zadnji četrtini, v kateri je dosegel le dve točki (z metom 1:8). Zaradi tega je bil 22-letni Ljubljančan, ki je v statistiko vpisal še 14 asistenc, osem skokov in eno ukradeno žogo, štiri pa je izgubil, znova precej samokritičen. »Lahko bi igral tudi dosti bolje. Zgrešil sem veliko metov, nekaj polaganj, ki bi jih preprosto moral zadeti,« je presodil Dončić, ki mu zgrešeni poskusi nikakor niso šli iz glave. »Bilo jih je preveč. Nekajkrat sem tudi vrgel na koš, ko ne bi smel. Pri trojkah sem bil še dober, pri metih za dve točki pa bi bil lahko bolj natančen,« je ocenil slovenski zvezdnik, ki je že četrtič presegel mejo 40 točk v končnici najmočnejšega klubskega tekmovanja v košarki. Večkrat kot kateri koli drug igralec pred 23. rojstnim dnevom. Treba je igrati trdo in s – srcem A to je bilo zanj drugotnega pomena. »Najpomembneje je, da smo zmagali. To je edino, kar šteje ob koncu dneva,« je poudaril Dončić, ki mu t. i. heksenšus, zaradi katerega je tarnal nazadnje, tokrat ni povzročal preglavic. »Bilo je že veliko bolje, za kar se lahko zahvalim predvsem masažam in počitku,« je pojasnil in na vprašanje o Dallasovi skrivnosti uspeha odvrnil: »To so velike tekme, ki jih je treba odigrati trdo in s – srcem. Ne vem, kaj naj še drugega rečem ...« so ameriški novinarji še izvlekli iz mladega Ljubljančana, na račun katerega znova ni skoparil s pohvalami trener Rick Carlisle: »Luka je eden od najtrših košarkarjev, ki sem jih kadar koli videl, ki so bili kadar koli okrog mene,« je poudaril 61-letni Američan.



Drugo ime teksaškega moštva je bil Američan Tim Hardaway ml., ki je k zmagi prispeval dvajset točk, tretji najboljši strelec pa je bil srbski orjak Boban Marjanović (9). V domači zasedbi so s Paulom Georgeem (23), Reggiejem Jacksonom (20) in Kawhijem Leonardom (20) trije zmogli vsaj dvajset točk, vendar to ni bilo dovolj za uspeh. A vsi po vrsti poudarjajo, da serije še zdaleč ni konec ...

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: