Martin Schmitt: Vaša dekleta skačejo kot za stavo

Tako kot smo pred začetkom sezone v alpskem smučanju objavili pogovor z našo upokojeno šampionko Tino Maze, strokovno sodelavko TVhiše Eurosport, smo se zdaj pogovarjali z nekoč sijajnim nemškim skakalcem Martinom Schmittom. Nekdanji olimpijski in svetovni prvak prav tako kot Tina sodeluje z omenjeno TV-hišo, v pričakovanju premiere ob tem koncu tedna v Visli ter vrha sezone na SP v Planici (od 21. 2. do 5. 3.) nam je razkril marsikaj zanimivega.

Pred vrati je, bolj zgodaj kot po navadi, začetek sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih? V Visli, žal, ne bo snega ...

»To ni ravno dobra reklama za zimski šport. Pa tudi za ekipe to ne predstavlja nekega posebnega izziva, saj vsi od sredine oktobra vadijo na takšnih napravah – torej z ledeno smučino in na poletnem zelenem doskočišču. Hm, kar komična je podoba za gledalce spremljati zimski šport brez snega ... A obenem številne privržence skokov seveda zdaj zanima, kako uspešni bodo – ne glede na podlago – njihovi ljubljenci.«

Se pa pod skakalnice v polnem številu vračajo gledalci.

»To je vsekakor dobra novica. Lepo je videti navdušene gledalce v skakalnih arenah. To je res pomembno za naš šport.«

Slovenska zasedba je pred posebnim izzivom, prvič doslej bo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju pri nas ...

»Verjamem, da bodo vsi do zadnjega v slovenski vrsti zelo motivirani. Zagotovo so si začrtali visoke cilje. Zelo pomemben bo zato tudi začetek sezone, da bi že od starta dobro skakali. Potem bo več sproščenosti.«

A slovenska reprezentanca bo brez Ceneta Prevca: vas je presenetila njegova odločitev o koncu kariere?

»Res me je presenetila, ker je bil na dobri poti do vrhunskega smučarskega skakalca. In če pomislite, da bi se lahko izkazal prav na svetovnem prvenstvu doma, je to zame še toliko bolj nepričakovano.«

Sicer pa med odštevanjem do planiškega SP mnogi pri nas stavijo na skakalke. Kako vi gledate na uspehe in priljubljenost naših reprezentantk?

»To je res noro, kako so se razvili smučarski ženski skoki. Prav posebej pa me navdušuje slovenska ekipa. V slovenskem reprezentančnem taboru so našli pravo smer, kako naprej uspešno razvijati skakalni šport med dekleti. Imajo res močno ekipo, to pa je sploh pomembno pred svetovnim prvenstvom doma. Izziv pa dekletom predstavljajo prvič doslej poleti in verjamem, da se bodo Slovenke tudi za to panogo dobro pripravile.«

Pa ste v poletnem času pogrešali skoke, koliko spremljate druge športne panoge? Kolikor vem, ste privrženec nogometašev Freiburga, kar seveda ne preseneča, saj prihajate iz Schwarzwalda, čudovite pokrajine na nemškem jugozahodu.

»Res imam rad nogomet, a pravzaprav kar vse športne panoge po vrsti. Poleti sem spremljal prenose nogometnih tekem, kolesarstva, atletike in tudi sam si kar težko predstavljam, da svojega prostega časa ne bi izkoristil za ukvarjanje s športom.«