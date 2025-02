Marko Milić ni več v trenerski ekipi Dallasa

Nekdanji slovenski reprezentant Marko Milić, ki je igral tudi v severnoameriški košarkarski ligi NBA, ni več v trenerski ekipi Dallas Mavericks, odkar so v vodstvu te ekipe v Los Angeles k Lakers poslali slovenskega zvezdnika Luko Dončića, poroča ameriški novinar Marc Stein. Na uradni strani Dallasa je Milić sicer še vedno med trenerji.

»Marko Milić je zapustil trenerski štab Mavericks po menjavi Luke Dončića. Milić je bil prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi NBA, in kot so mi povedali, ni želel ostati pri Mavericks brez Luke,« je objavil Stein, ki poroča za ameriške medije iz lige NBA, prej je delal tudi za ESPN in The New York Times.

Marko Milić, ki je od leta 2018 del reprezentančnega štaba Slovenije, se je po koncu evropskega prvenstva v Nemčiji konec septembra leta 2022 preselil v Dallas. Pridružil se je trenerskemu štabu Mavericks pod vodstvom Jasona Kidda kot individualni trener za razvoj igralcev.

»Izjemno počaščen in vesel sem, da se pridružujem ekipi Dallas Mavericks. Gre za izjemno košarkarsko organizacijo z odličnim trenerskim štabom na čelu z Jasonom Kiddom.

Luka Dončić je s svojo karizmo povezal Dallas s slovensko reprezentanco in čast mi bo sedeti na njihovi klopi, navijati zanj ter uživati v neverjetnih košarkarskih vragolijah, s katerimi nas vedno znova navdušuje. Poletja bodo seveda še naprej rezervirana za družino ter našo reprezentanco,« je tedaj sporočil Milić.

Luka Dončić in Marko Milić. FOTO: Osebni arhiv MM

Nekdanji slovenski košarkar je zaigral v ligi NBA, ko ga je leta 1997, kot 34. na naboru izbrala zasedba Philadelphia 76-ers. Zdaj 47-letni Kranjčan se je nato preselil v Phoenix, vendar veliko priložnosti za igro ni dobil.

Milić ima za seboj izjemno kariero pod evropskimi koši. V Sloveniji je poleg matičnega kranjskega Triglava igral za ljubljansko Olimpijo, močan pečat pa je pustil v Turčiji (Fenerbahce), Španiji (Real Madrid), Italiji (Bologna, Roseto, Pesaro, Cremona) in Franciji (Orleanaise), navijače pa je ob koncu kariere navduševal tudi v Iranu in Kuvajtu.

V zadnjih letih je kot sodelavec Košarkarske zveze Slovenije najprej opravljal vlogo mentorja v reprezentancah mlajših starostnih kategorij, preden je postal del reprezentančnega štaba.