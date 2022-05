Mark Lebedew: Tekma proti rodni Avstraliji bo čudna

Slovenska odbojkarska reprezentanca je spet živa! Začela je priprave na letošnja velika tekmovalna izziva, ligo narodov in svetovno prvenstvo. Dejavnost pa je zaživela pod taktirko novega selektorja Marka Lebedewa.

Ste Avstralec, imate pa tudi poljsko državljanstvo. Iz Poljske ste se pripeljali na uvodni zbor slovenske izbrane vrste.

»Na poti do Ljubljane sem v Sloveniji videl čudovito pokrajino, odlične vtise pa sem dobil na uvodnem reprezentančnem sestanku. Vsi so zelo zadovoljni, da so se znova srečali, vidi se, da so stari znanci, in vesel sem, da sem tudi jaz zdaj del te zgodbe.«

Čaka vas velik izziv, zaradi dveh žlahtnih selektorjev Andrea Gianija in Alberta Giulianija je letvica nadaljnjih tekmovalnih pričakovanj in ciljev postavljena zelo visoko.

»Seveda se tega zavedam. Rezultati v zadnjem letu, četrto mesto v ligi narodov in srebrno odličje na evropskem prvenstvu, pa denimo ne le v tem letu, če se vrnemo še v Gianijevo obdobje, pričajo, na kakšni ravni je ta ekipa in česa vsega je sposobna, in to vsi vedo. To je v svetovnem merilu vrhunska ekipa, s tem gredo z roko v roki velika pričakovanja in pritisk. A tudi vznemirljiva priložnost igranja za odličja na velikih tekmovanjih.«

Vsak trener ima lastno odbojkarsko filozofijo, kakšna je vaša?

»Seveda imam svoje ideje, denimo nekaj taktike na tekmah bo malce drugačne, kot ste je bili morebiti vajeni. Zagovarjam agresivno odbojko, poudarek bo tudi na bloku in obrambi. Menim, da bodo gledalci uživali ob takšni odbojki, in prepričan sem, da je lahko rezultatsko uspešna.«

Glavni cilj sezone je na dlani.

»Najpomembnejše bo seveda svetovno prvenstvo, saj se bo odvilo v Sloveniji. Vse se bo stopnjevalo do tega tekmovanja. Liga narodov je del prehoda proti SP, in ker so nekateri, ki se jim državna prvenstva še niso končala ali še počivajo po pravkar končani sezoni, na začetku priprav odsotni, bodo na prvih dveh turnirjih lige narodov udeleženi tudi nekateri mlajši igralci. Na tretjem in finalnem turnirju bomo vse nadgradili za podoben uspeh kot lani. Do tega trenutka pa bi rad podrobno spoznal udarno jedro moštva in tudi vso dvajseterico igralcev, ki so na pripravah.«

V izbrano vrsto se je vrnil Mitja Gasparini?

»Je na pripravah, torej lahko sklepate, da je znova v reprezentančnem krogu. Zanj je velik izziv igrati na domačem SP, tudi njegova vez z moštvom se je v vseh letih močno oblikovala. Zlahka sem se odločil za povabilo, naj se znova pridruži reprezentanci.«

Na zadnjem SP pred štirimi leti ste bili selektor Avstralije in po zasuku, Slovenija je vodila z 2:1, ste s svojo vrsto zmagali. Letos se boste 11. junija v ligi narodov s svojo novo izbrano vrsto pomerili s staro. Naj se vas Avstralci bojijo, ker jih poznate do obisti?

»Moram priznati, da bo ta tekma zame zelo čudna. Avstralske fante poznam, imam prijatelje v strokovnem vodstvu, a to je pač življenje. Zanimivo bo, a prepričan sem, da bo tokrat zmagala Slovenija.«