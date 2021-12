Mariborski torpedo ima še rezerve

Katja Fain se s svetovnega prvenstva v kratkih bazenih ni vrnila s kolajno kot mesec prej s srečanja najboljših evropskih plavalcev v Kazanu, je pa pod nebotičniki v Abu Dabiju vtisnila velik pečat. S časom novega državnega rekorda na 200 m prosto je bila najboljša Evropejka in četrta na planetu. Pred 20-letno kodrolaso Mariborčanko je še veliko dobrega. Fainova je 7. novembra v Rusiji razdaljo, ki je ni najbolj vajena, odplavala s časom 1:53,88, v Abu Dabiju je državni rekord popravila na 1:53,48, torej za štiri desetinke, četudi je prve tri četrtine odplavala zadržano, v zadnji pa se izstrelila kot torpedo.

Njena trenerka in mama, nekdanja olimpijka Metka Sparavec Malenko, vidi še veliko rezerv, ki bi lahko Katjo pripeljale v svetovni vrh. Z napredkom paradne plavalke in celotne reprezentance je bil zadovoljen tudi Gorazd Podržavnik, selektor slovenskih reprezentanc: »Če potegnemo črto, lahko ugotovimo, da smo naredili lep napredek. Začelo se je s finalnimi in polfinalnimi nastopi v Budimpešti, na olimpijskih igrah pa smo nato poleti imeli dve plavalki in predstavnico v daljinskem plavanju. Še vedno pa trdim, da smo bili oškodovani, ker na igrah ni nastopila naša štafeta. Izpolnjevali smo vse pogoje, to so zavračali, ko pa je bilo že prepozno, smo nekaj ur pred tekmo dobili potrdilo, da lahko nastopimo,« ima sladko-grenke spomine na Japonsko Podržavnik.

Ta tako kot predsednik PZS Boro Štrumbelj verjame v še svetlejšo prihodnost slovenskega plavanja, ki jo poleg Fainove poosebljajo Janja Šegel, Tjaša Vozel in tačas poškodovana Neža Klančar. »Leto je bilo težko. Zaradi prestavljenih tekem, evropskega prvenstva v Budimpešti in zdaj še evropskega in svetovnega prvenstva v 25-metrskih bazenih, pa tudi zaradi težav s koronavirusom smo bili pred zahtevnimi organizacijskimi in finančnimi izzivi. Zelo pomembno pa je, da smo spet osvojili kolajno in da je mladi rod plavalcev dokazal, da smo stopili korak naprej,« je ocenil Štrumbelj.

Mestna nagrada

Fainova je včeraj imela precej natrpan urnik. Pred novinarsko konferenco Plavalne zveze Slovenije v medijskem središču OKS v Ljubljani je v domačem mestu prejela priznanje in 10.000 evrov MO Maribor za vrhunski dosežek, 15. mesto na svojem prvem olimpijskem nastopu v Tokiu. Čez tri leta v Parizu bi lahko ta izid še krepko izboljšala. Naslednji kratkoročni izziv pa je lahko kolajna na EP v 50-metrskem bazenu.

»Moj cilj je predvsem izboljšava na vsaki tekmi,« ne želi predaleč gledati Fainova, ki je z bronom v Kazanu končala večletno sušo slovenskega plavanja. Izzivov bo v novem letu več kot dovolj: maja bo SP v Fukuoki, junija in julija sredozemske igre v Alžiriji, avgusta bo EP v Rimu in decembra SP v kratkih bazenih v Fainovi ljubem Kazanu.