Mariborčani zapravili prvo zaključno žogo

Mariborčani so v 33. krogu zapravili prvo zaključno žogo. Na obzorju je ponovitev lanskega scenarija, ko so jim naslov iz rok ukradli Prekmurci: po razpletu z 1:1 proti prvim zasledovalcem Koprčanom so obdržali minimalno prednost točke, a spored do konca sezone jim prinaša »grande finale« v Fazaneriji.

Prva Liga Telemach Maribor 33 19 7 7 50:32 64 Koper 33 18 9 6 52:35 63 Olimpija 33 16 7 10 45:33 55 Mura 33 14 11 8 50:43 53 Domžale 33 11 10 12 42:39 42 Bravo 33 11 9 13 29:32 42 Celje 33 12 5 16 44:45 41 Radomlje 33 10 9 14 39:47 39 Tabor 33 7 8 18 28:37 29 Aluminij 33 4 11 18 28:65 23

Ognjen Mudrinski je svoje opravil, zabil 16. gol, prinesel vijoličnim vodstvo, ki pa ga niso znali zadržati dolgo kljub občutni premoči v prvem polčasu. Na koncu so pred dobrimi 7000 gledalci v mariborskem taboru ugotavljali, da so Primorce že imeli »zvezane« in jim dopustili, da so se na lahek način vrnili med žive po golu Bedeja Osujija.

»Ne morem biti zadovoljen z razpletom, boj za naslov se nadaljuje,« je z grenkobo pospremil dvoboj trener Maribora Radovan Karanović. Njegov izzivalec Zoran Zeljković je ob odmoru dvignil v prvem polčasu res slabe Koprčane, ki se lahko zahvalijo tudi največjemu osmoljencu Mariborčanu Ninu Žuglju, saj je v drugem polčasu zapravil »zicer« za 16. zvezdico.

Šampionska bitka, ki ji v rahli senci sledi tudi bitka za 3. mesto med Olimpijo in Muro, se bo, kot kaže, razpletla v zadnjih 90 prvenstvenih minutah. Po načrtih naj bi tako Mariborčani kot Koprčani v naslednjih dveh krogih osvojili poln izkupiček – vijolični v Ljubljani proti Bravu in v Ljudskem vrtu proti že odpisanemu Aluminiju, Koprčani pa v obeh domačih tekmah, proti Taboru in Radomljam.

Izidi 33. kroga Maribor: Koper 1:1 (Ognjen Mudrinski 27.; Bedi Osuji 35.), Olimpija: Bravo 1:0 (Svit Sešlar 9.), Celje: Mura 1:3 (Jon Šporn 9.; Mirlind Daku 54., Luka Bobičanec 74., Tomi Horvat 96., 11-m; rdeči karton: David Zec 40.), Domžale: Aluminij 3:1 (Arnel Jakupović 24., 11-m, Mitja Ilenič 30., 81.; Dino Špehar 14.; rdeči karton: Dino Špehar 75.), CB24 Tabor: Kalcer Radomlje 1:2 (Tim Mavretič 59.; Tomislav Mrkonjić 13, Gedeon Guzina 94.); vrstni red strelcev: 16 – Ognjen Mudrinski (Maribor), 13 – Maks Barišić (Koper), 11 – Mustafa Nukić (Olimpija); pari 34. kroga: Koper – Tabor (6. t. m.), Bravo – Maribor, Radomlje – Celje (oba 7. t. m.), Mura – Domžale, Aluminij – Olimpija/(oba 8. t. m.).

Dan D bi tako bil 21. maj. Mariborčani bodo zanesljivo prvaki le v primeru zmage v Murski Soboti ali če bodo Koprčani izgubili ali igrali neodločeno v Ljubljani proti Bravu. Za Olimpijo, ki se tudi pod taktirko Roberta Prosinečkega muči, in Muro bo dan D tudi 11. maj. Če bo Koper v dvoboju proti Bravu osvojil pokalno lovoriko, bosta igrala v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Če zmaga Bravo, bo v Evropo šel le tretji.