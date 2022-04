Mariborčani so vajeni pritiska

Nekdanji slovenski reprezentant in član prvega nogometnega rodu Maribora v ligi prvakov Suad Fileković je bil eden od vijoličnih mož, ki so v sezoni 2009/10 senzacionalno predali šampionsko štafetno paličico Koprčanom. Po dvanajstih letih je prišel trenutek za plačilo neporavnanih računov: v jutrišnjem derbiju 33. kroga 1. SNL v Ljudskem vrtu bo zmagovalec lahko že hladil šampanjec. Koprski minimalni zaostanek je sprožil primerjave med enimi in drugimi ter različne ocene o tem, kdo je favorit. Tudi Fileković se še ni povsem opredelil.

Suad Fileković (desno) in Josip Iličić sta bila pred dvanajstimi leti tudi tekmeca v 1. SNL. FOTO: Roman Šipić

»Ker so Koprčani v strahovitem naletu, po drugi strani pa so Mariborčani prav proti Radomljanom pokazali slabost,« je priznal, zakaj je še neopredeljen, čeprav podrobno spremlja vse, kar se dogaja na igrišču in v slačilnici enih in drugih.

»Koprčani so trenutno v vrhunski formi. Trener Zoran Zeljković je našel ravnovesje med igro in željo, ki jo narekujejo igralci. Borijo se za vsako žogo in uigrani so. Vse, kar so trenirali dolge mesece, se jim obrestuje prav v tem odločilnem obdobju. Ritem igre vseh 90 minut narekuje zvezna vrsta, ki se ji prilagaja tudi obrambna. To je zelo pomembno. V napadu hitronogega Kaheema Parrisa in močnega Lamina Colleyja ne smeš izgubiti izpod nadzora niti za trenutek,« vidi Primorce.

Tekma za užitek

Filekovićev obrat k vijoličnim razkriva, zakaj je Maribor lahko favorit in navijači optimisti. »Mariborčani se znajo v takšnih trenutkih vesti in so vajeni pritiska. Koprčani veliko več izgubijo, če ne zmagajo. Koprčanom so se Mariborčani sposobni zoperstaviti z enako mero požrtvovalnosti ali z igro na glavo. Tak pristop obojih bo sprožil tekmo za užitek in tega si srčno želim,« je o upanju o tem, da bo derbi tudi posladek za gledalce, razmišljal Fileković ter odkril nekaj vznemirljivih podrobnosti.

»Poškodba vratarja je ena od tistih malih podrobnosti, ki lahko vplivajo na dejanja na igrišču. Ažbe Jug je z branilci vzpostavil odlično komunikacijo. To ni tako preprosto in jo je nemogoče ustvariti čez noč. Verjamem v Ognjena Mudrinskega in Đorđeja Ivanovića. Derbije odloča navdih moštva ali posameznikov. Ne vem, če ima kdo večjega od Ognjenovega ali Đorđejevega. Prvi je udaril proti Olimpiji, pri drugem nikoli ne veš, kdaj bo šel v levo ali desno,« File kljub vsemu daje prednost vijoličnima Srboma pred koprskim Jamajčanom in Gambijcem. Za konec je dal oceno še iz trenersko-strokovnega zornega kota.

Mura že drevi v Celju Prva tekma 33. kroga 1. SNL bo že nocoj (20.15) v Celju, kjer bo gostovala Mura. Celjani so brez rezultatskega bremena, Sobočani so na četrtem mestu še v bitki za Evropo.

»Mislim, da je treba biti popolnoma osredotočen na vsako podrobnost. Igra mora biti previdna, kar ne pomeni, da bo obrambna, temveč zahteva maksimalno zbranost. Ko napadaš, se ne sme izgubljati žog pri podajah. Bočni igralci in stoperji bodo tisti, ki bodo nosili največje breme.«