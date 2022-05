Mariborčani se bojujejo s seboj

V zadnjih 270 prvenstvenih minutah imajo Mariborčani na dosegu rok 16. šampionsko zvezdico, a tudi Koprčani še verjamejo v svoj drugi naslov, prvega po letu 2010. Kdo je bliže končnemu zmagoslavju in zakaj, so v anketi odgovorili nogometni strokovnjaki.

Slaviša Stojanović, bivši selektor: »Koper ima lažji razpored, Maribor je vajen težkih tekem in ima več moštvenih ter igralskih izkušenj. Kopru bo sicer lažje, če o tem, da ima nekdo lažjo nalogo v naši ligi, sploh lahko govorim. Maribor je tisti, ki ima vse v svojih nogah. Trikrat mora zmagati, in to je to. Zanimivo bo, ker nobeden od trenerjev nikoli ni bil v takšnem položaju. Okoli sebe imata izkušene sodelavce. Veliko bodo pomenile pravilne odločitve in potrpežljivost.«

Milenko Aćimović, selektor do 21 let: »Do zadnje sekunde se ne bo vedelo, Mariborčani in Koprčani so zelo izenačeni. Meni je predvsem všeč, da se bo tudi letos odločalo povsem na koncu, saj je takšen razplet vznemirljiv za navijače. Dobro je, da na zadnjih treh tekmah ne more biti preračunljivosti, čeprav imajo Mariborčani točko prednosti. So v položaju, ko jim je povsem vseeno, s kom in proti komu igrajo. Boriti se morajo s seboj in s svojimi ambicijami.«

Nejc Pečnik, bivši reprezentant: »Maribor mi je pri srcu, prednost pa mu dajem zato, ker se zaveda, kaj hoče, in je vse podredil cilju. Enostavno si Mariborčani ne bodo privoščili spodrsljaja, minule izkušnje so bile poučne in tudi sicer so dovolj izkušeni. To ne pomeni, da je Koper slabši, ampak v tako napetem zaključku ne šteje lepota v igri, temveč izključno rezultat in kakovost igre na rezultat. Še ena zelo pomembna podrobnost je, navijači so še dodatni motiv vijoličnih.«

Timi Max Elšnik, kapetan Olimpije: »Mariborčani bodo kljub vsem pomislekom prvi, Koprčani bodo osvojili pokalno lovoriko. Vijolični so v derbiju, v katerem so narekovali ritem in imeli premoč, pokazali, da so boljši od Koprčanov. V seštevku so kakovostnejši, imajo dovolj napadalne kakovosti in lansko izkušnjo. Ne smemo pozabiti, da bo v veliki meri na končni razplet vplival pokalni finale. Koprski naslov bi pomenil, da Sobočani ne bodo motivirani, kot bi bili, če bi morali zmagati.«

Prva Liga Telemach Maribor 33 19 7 7 50:32 64 Koper 33 18 9 6 52:35 63 Olimpija 33 16 7 10 45:33 55 Mura 33 14 11 8 50:43 53 Domžale 33 11 10 12 42:39 42 Bravo 33 11 9 13 29:32 42 Celje 33 12 5 16 44:45 41 Radomlje 33 10 9 14 39:47 39 Tabor 33 7 8 18 28:37 29 Aluminij 33 4 11 18 28:65 23

Senijad Ibričić, kapetan Domžal: »Do zadnjega bo napeto in mislim, da bi lahko Koper presenetil. Zadnji dve leti sta bili srečni za Celjane in Sobočane in ne bi bilo presenetljivo, če bi se veselili Koprčani. Prednost jim dajem zaradi razporeda, sicer sta moštvi zelo izenačeni in zasluženo odločata o naslovu prvaka. Mariborčani so kot moštvo kompaktnejši, Koprčani imajo večjo moč v napadu in morda boljše posameznike.«