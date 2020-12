Mariborčani ne zmagujejo v derbijih

Dare Vršič (desno) je v dresu Maribora in Kopra že osvojil naslova državnega prvaka. FOTO: Daniel Škerjanc

Po poškodbi bo za koprski dvoboj pripravljen tudi Jan Mlakar. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo

Maribor 16 9 4 3 32:19 31



Mura 16 8 5 3 19:9 29



Olimpija 16 8 4 4 21:13 28



Koper 16 7 6 3 23:16 27



Tabor 15 6 3 6 17:17 21



Domžale 16 5 5 6 23:22 20



Bravo 15 5 4 6 15:19 19



Celje 16 4 5 7 15:18 17



Aluminij 16 3 4 9 11:27 13



Gorica 16 2 4 10 12:28 10

Še teden dni in tri tekme morajo zdržati nogometaši in predvsem igrišča za normalen konec jesenskega dela državnega prvenstva. Po današnjih tekmah 17. kroga 1. SNL bo že znano, ali bo Maribor tudi novi teden pričakal kot vodilni, saj ga v Kopru čaka ena od najtežjih tekem sezone. Tudi Olimpija si v tretjem sobotnem dvoboju ne obeta lahkega dela proti Taboru. Sobotni spored se bo začel v Novi Gorici in v Kidričevem. Jutri bo v Murski Soboti še zadnja tekma kroga.Umetnost je, da trener uskladi znanje nogometašev z obrambno in napadalno zasnovo moštva. V kolikšni meri se je »rešitelju«doslej posrečilo uglasiti Goričane, kaže lestvica. Ne kaj prida. Od obetavnega začetka je prišel v obdobje, ko kot mesija razglaša, da je žoga okrogla. A v napačnem okolju. Goričani si ne smejo privoščiti, da bi še povečali zaostanek za Aluminijem, a tudi prvak Celje je zašel v pregloboko rezultatsko krizo.je zamenjal presenečenega. Zdaj je, kar je, šteje le še, kako se bo v prvoligaškem izzivu znašel nekdanji odlični ostrostrelec, ki se je pogumno lotil prestopa iz varnega zavetja vodilnega drugoligaša Radomelj v negotovo kidriško šumo. Bravo ni najbolj idealen prvi tekmec za novinca med prvoligaškimi trenerji.Šest dni počitka je zeleno-belim moralo zadostovati za povrnitev energije. Ko je imajo dovolj, so v SNL najmočnejši, toda prvenstvo je maraton, zato ne odloča le znanje. Ljubljančanom brez Ljubljančana z reprezentančnim potencialom v prvem moštvu bi večina že pripisala tri točke, toda tako neugodne tekmece, kot so Sežančani, bi težko našli v ligi. V čem je skrivnost njihovih uspehov proti favoritom za naslov? Tehnično in taktično so dobro podkovani, pika na i pa sta motivacija in telesna moč posameznikov. Olimpijinega trenerjabi moral skrbeti učinek igralcev. Šampionska bitka se ne bo izšla le z goliin. Še manj z na silo napihnjenim učinkom in očitno dobro usklajenim favoriziranjem na vseh ravneh (Olimpija, mediji, selektor), sicer nadarjenega kapetana. Štirje goli, niti eden za zmago, in le ena asistenca v 26 tekmah v 1. SNL ni učinek, ob katerem bi si lahko obliznili prste. A je res, prvi prvoligaški gol je Elšnik zabil Sežancem ob domačem porazu, ki je Olimpijo stal naslov prvaka. Ko že govorimo o nadarjenosti in o potencialih: Elšnik ali? To sta dva različna razreda, ki pa tudi razkrivata, da v športu večja nadarjenost (Mlakarjeva) še ne zagotavlja sreče.Derbiji četverice jeseni ne ustrezajo šestdesetletniku Mariboru. Današnji jubilant je osvojil le dve točki v štirih jesenskih bitkah četverice najboljših, obe doma z Olimpijo in z današnjim izzivalcem Koprom. Toda slab izkupiček gre pripisati eksperimentiranju trenerja, ki išče najboljših enajst in najustreznejši način igre. Vse to si lahko privošči, ker je Maribor še vedno pred vsemi. Za nameček je zelo oslabljen. Tudi na Bonifiki bo nastopil vse prej kot z najboljšimi, a Camoranesi se lahko nadeja vrnitve napadalca Mlakarja. Zanj bo odslej vsaka tekma kvalifikacijska, če bo želel igrati na euru do 21 let. Spomladi bi lahko bila neustavljiv dvojec z. Koper je tekmovalen, obpogreša še kakšnega bolj prefinjenega igralca in obše enega kolikor toliko učinkovitega strelca. Drevi mora zmagati, če želi na zimski premor s sprejemljivim zaostankom. Zanj bodo navijali tudi v Ljubljani in Murski Soboti.Če so prebrodili manjšo igralno krizo na takšen način, kot so jo, potem Sobočane od naslova jesenskega prvaka ne loči veliko. Le še presenečenje v četrtkovem derbiju v Ljudskem vrtu. Najprej pa bo treba opraviti z Domžalčani, ki so dvignili formo.bi bil zelo hvaležen, če bi vlogo junaka prevzel še kdo drug. Kot jo je, na primer, mladi