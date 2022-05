Mariborčane v Ljubljani čaka prava mina

Mariborski nogometaši so že po sinočnji prvi tekmi 34. kroga 1. SNL (Koper – CB24 Tabor) vedeli, ali bodo danes v Spodnji Šiški še vedno prvi ali si bodo morali povrniti vodstvo na lestvici in Koprčane znova potisniti v vlogo izzivalcev. Dvoboj za prvaka je tudi osrednja nit ligaškega konca tedna, v katerem bo danes še tekma v Domžalah. Nedeljo bosta zaznamovala kandidata za tretje mesto Mura in Olimpija. Sobočani doma, Ljubljančani v Kidričevem.

Domžale: Kalcer Radomlje – Celje (sobota, sodnik Denis Šabanagić, 15.00): Za prestiž gre, Radomljani so svoje opravili in se lahko še povzpnejo na lestvici, Celjani hočejo in morajo višje. Predvsem igrajo za izhodišče za naslednjo sezono pri trenerju Simonu Rožmanu.

Ljubljana: Bravo – Maribor (David Šmajc, 17.30): Šiškarji so v Ljudskem vrtu osvojili štiri točke, domačo tekmo proti vijoličnim so izgubili. Zaradi sredinega pokalnega finala naj bi bili lahek plen za Mariborčane, ki jih zanima samo naslov prvaka. A velja vedeti, domači trener Dejan Grabić ima na voljo 16, 17 enakovrednih nogometašev. Marsikateri rezervist je celo boljši od prvokategornika, pri izbiri enajsterice gre tudi za trenerjev okus. Mariborčani se ne morejo zanašati na preračunljivost gostiteljev, temveč le na svojo osredotočenost in dnevno formo ter pravilno izbiro taktike in moštva. Brez treh pomembnih mož, najboljših v derbiju proti Kopru, Roka Kronavetra, Jana Repasa in Martina Milca, lahko stopijo tudi na mino. Posledice so lahko katastrofalne. Kakovostnih dolžnikov ima trener Radovan Karanović dovolj.

Prva Liga Telemach Maribor 33 19 7 7 50:32 64 Koper 33 18 9 6 52:35 63 Olimpija 33 16 7 10 45:33 55 Mura 33 14 11 8 50:43 53 Domžale 33 11 10 12 42:39 42 Bravo 33 11 9 13 29:32 42 Celje 33 12 5 16 44:45 41 Radomlje 33 10 9 14 39:47 39 Tabor 33 7 8 18 28:37 29 Aluminij 33 4 11 18 28:65 23

Murska Sobota: Mura – Domžale (nedelja, Slavko Vinčić, 17.30): Vse ali nič. Zdaj že nekdanji prvaki Sobočani imajo le dve možnosti: zmagati ali upati, da bo Koper pokalni prvak. Računati na Olimpijin spodrsljaj v Kidričevem in na srečen razplet derbija v Stožicah naslednji teden ne velja.

Kidričevo: Aluminij – Olimpija (Alen Borošak, 20.15): Senzacija ni mogoča. Takšno je in tudi je realno razmišljanje navijačev. Toda pozor! Kidričani so 12 od 23 točk osvojili proti prvim trem: Kopru (5), Mariboru (4), Olimpiji (3). A je tudi res, da najbrž ne verjamejo več v čudež, četudi še imajo možnosti za obstanek. Naslednji teden gostujejo še v Ljudskem vrtu. Olimpija in predvsem trener Robert Prosinečki si ne smeta privoščiti blamaže. Strah v nogah igralcev pa je očiten.