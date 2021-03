Maribor po Mauru: učinkovito, solidno, slabo

Zvita, pragmatična Mura



Domžalčani leteli kot naviti

14 točk od 18 so v drugem delu sezone osvojile Domžale.

Prvi gol goriškega Gambijca Izidi 25. kroga – Gorica : Maribor 1:1 (Lamin Colley 24.; Jan Mlakar 11.), Mura : Aluminij 2:0 (Nino Kouter 30., Luka Bobičanec 76.), Koper : Domžale 0:2 (Damjan Vuklišević 17., Senijad Ibričić 33.), CB24 Tabor : Bravo 0:0, Olimpija – Celje (večerna tekma); vrstni red strelcev: 10 – Nardin Mulahusejnović (Koper), 9 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale). Pari 26. kroga: Domžale – Mura, Bravo – Aluminij (oba v sredo, 10. t. m.), CB24 Tabor – Olimpija, Celje – Gorica, Maribor – Koper (vsi v četrtek, 11. t. m.).

Prva liga Telekom Slovenije Maribor 25 12 9 4 48:30 45

Olimpija 24 12 8 4 30:16 44

Mura 25 12 7 6 30:17 43

Domžale 25 10 9 6 36:28 39

Koper 25 10 6 9 32:32 36

Bravo 25 8 10 7 26:25 34

Tabor 25 8 6 11 28:33 30

Celje 24 7 5 12 23:30 26

Aluminij 25 4 9 12 17:38 21

Gorica 25 3 7 15 16:39 16

Napadalni Maribor, kot ga v svoji kampanji obljublja vršilec dolžnosti trenerja in kandidat za stalno službo trenerja, si je v 25. krogu 1. SNL privoščil prvi resnejši spodrsljaj po noči dolgih nožev pred dvema tednoma in menjavi. V Novi Gorici je izgubil dve točki po razpletu z 1:1 proti zadnjemu na lestvici. Proti Gorici, proti kateri ni oddal niti ene točke na zadnjih šestih gostovanjih in na katerih je zabil kar 23 golov – 4:0, 3:1, 3:0, 6:0, 3:0, 4:2. Lahko bi bilo še slabše. Učinkoviti zmagi v Sežani (4:0), solidni igri in neodločenemu izidu (1:1) v derbiju proti Olimpiji bi novi vijolični športni voditelji lahko dodali še poraz. Samo prestrašenemu, nekdanjemu Mariborčanu, in ne najbolj spretnemuse lahko zahvalijo, da v zadnjih sekundah niso bili tudi ob točko. Ta je bila več kot dovolj po tem, kar so vijolični pokazali proti vse prej kot slabim Goričanom. Ti so spet imeli več smole s sodniškimi odločitvami, ki so neposredno vplivale na končni razplet. Mariborčani so gol (z bližine po odbitku) zabili po akciji, v kateri je bil podajalecvidno v nedovoljenem položaju. Goričanom so zaradi ofsajda, ki ga najbrž ni bilo, razveljavili gol za vodstvo z 2:1 (strelcu izenačujočega gola Gambijcu). Prav neverjetno je, koliko točk je Gorici šlo po zlu zaradi slabih sodniških odločitev v tej sezoni. Iskreni in realni Gajser ni skrival razočaranja. »Do vodstva smo igrali dobro, imeli nadzor, potem pa smo počeli nekaj, kar se nismo dogovorili. Preveč je bilo podaj nazaj, ni bilo igre naprej, nasprotnik je zadihal in v nadaljevanju smo imeli težave. Glede na prikazano je točka okej, nisem pa s tem razpletom zadovoljen. Prej razočaran,« je razmišljal Gajser, ki bo v nadaljevanju šampionske bitke ob Olimpiji moral upoštevati še najmanj enega tekmeca, če ne kar dva.Prvi je Mura, ki navkljub ne prav bleščečim, a pragmatično uspešnim predstavam drži korak za vodilnim dvojcem, drugi so v drugem delu prvenstva odlične Domžale. Sobočani so v Fazaneriji z zvito taktiko prilagojeno slabim igralnim razmeram premagali neugodni Aluminij. Ta na zadnjih treh gostovanjih v Murski Soboti ni izgubil in tudi v soboto je bil aktivnejši, a jalov. Sobočanom je do obeh golov pomagalo slabo igrišče, pri prvem jesicer sijajno podal z leve strani za šesti ligaški gol, a pred tem je na zamrznjenem delu igrišča spodrsnilo gostujočemu branilcu, pri drugem golupa se je žoga po strelu z 20 m odbila tik pred vratarjemin ga ukanila.Ne odlične, sijajne so bile Domžale v derbiju za Evropo proti Kopru. Že pred njim so imele najboljši izkupiček v drugem delu sezone, po njem so ga še izboljšale. Osvojile so 14 točk od 18, toda prav na Bonifiki, kjer so bile jeseni povsem nemočne, so uprizorile najboljšo letošnjo predstavo. Le v uvodnih minutah so se tresle, potem pa letele po igrišču, nizale priložnosti, strele in do odmora prek spretnega štoperjain razpoloženega 35-letnega veteranadosegle dva gola, ki sta zadostovala za deseto zmago.je v četrti tekmi drugič izgubil ob dveh zmagah. Koper ni bil slab, toda prepočasen za navito domžalsko zasedbo. »Bili smo odlični, od vratarja, ki nas je v pravem trenutku reševal, do drugih. Lahko bi zmagali še z višjo razliko,« je pošteno povedal domžalski trener