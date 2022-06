Maribor ostaja v Evropi tudi ob porazu

Slovenski nogometni prvak Maribor bo bitko za ligo prvakov začel 5. julija (povratna bo 12. julija) v Ljudskem vrtu proti Šahtjoru iz Soligorskega. Olimpija bo dva dni pozneje odprla lov na skupinski del konferenčne lige (KL) in najprej gostila Differdange iz Luxembourga, Mura pa bo isti dan najprej v Orheiju izzvala Sfintul Gheorghe. Povratni tekmi bosta 14. julija. Pokalni prvak Koper, ki se je že uvrstil v 2. krog kvalifikacij za KL, bo danes izvedel, s kom se bo pomeril.

Tekmeci iz Belorusije (na lestvici nacionalnih lig je tik za Slovenijo na 32. mestu), Luksemburga (37.) in Moldavije (33.) so prva ovira na evropski cesti, na kateri leži denar, ki ga je treba le pobrati. A za vse ne bo tako lahka naloga, na papirju in na lestvicah naj bi imeli najtežjo nalogo Mariborčani, ki se bodo pomerili s tekmecem, ki je še lani brez zadržkov kupoval v Sloveniji. Olimpiji je vzel Đorđeja Ivanovića, ki ga je nato posodil prav vijoličnim, od Domžal pa odkupil (800.000 evrov) enega od najbolj nadarjenih slovenskih napadalcev in kandidata za vrnitev v Slovenijo Daria Kolobarića.

Zaradi vojne v Ukrajini in v njej vloge Belorusije, zaveznice okupatorske Rusije, bo Šahtjor (na evropski klubski lestvici je 201. s koeficientom točk 6,250, Maribor je na 111. mestu s koeficientom 14,000) domačo tekmo gostil v mestu Adapazari v Turčiji. Moštvo iz Soligorska je osvojilo domačo lovoriko z desetimi točkami naskoka pred BATE Borisovom, letos po 10 krogih zaostaja za pet točk.

Mariboru je bil žreb delno naklonjen tudi pri izbiri dveh tekem (druga je HJK Helsinki – Riga), iz katerih se bosta poraženca zaradi neenakega števila klubov kljub vsemu uvrstila v 3. krog kvalifikacij za KL. Drugi poraženci bodo igrali v 2. krogu kvalifikacij za KL.

»V takšnih okoliščinah bi raje prvo tekmo igrali v gosteh. Šahtjor je v rahli prednosti zaradi tekmovalnega ritma, a verjamem, da bomo napredovali,« je razplet žreba komentiral športni direktor Marko Šuler.

Olimpiji ne bo lahko

V taboru zeleno-belih se na Uefino klubsko lestvico ne kaže zanašati. Na njej je Olimpija 186. (7,7500), Differdange pa le 393. (1,2500).

Koliko evrov? Maribor bo prejel najmanj 300.000 evrov, z zmago še dodatnih 400.000. V 3. krogu kvalifikacij za KL bo prejel 550.000 evrov. Olimpija in Mura bosta za 1. krog kvalifikacij KL prejeli po 150.000 evrov, napredovanje jima zagotavlja še 350.000 evrov.

Previden je tudi trener Robert Prosinečki. »Dobili smo sprejemljivega tekmeca, lahko bi bilo slabše. V Evropi lahkih nasprotnikov ni več, a naše izhodišče je, ponavljam, jasno: Olimpija si želi zmagati in napredovati,« je bil odločen 53-letni Zagrebčan.

Pri slovenskih prvakih iz leta 2021 (225. na lestvici, 5,500) in lanskih udeležencih skupinskega dela tekmovanja v KL so resnično lahko zadovoljni. Moldavski tekmec Sfintul Gheorghe (335., 2,500) ne bi smel predstavljati previsoke ovire, saj je bil tudi v domačem prvenstvu le četrti – kakor Prekmurci.