Maribor ostaja bolnik, Celjani razred zase

Z zlata vredno zmago, najpomembnejšo v tem delu sezone in prvo po dveh letih v velikih derbijih, je nogometna Olimpija obudila upanje o ubranitvi naslova državnega prvaka. V taboru poražencev Mariboru je udarila "bomba". "Pričakoval sem igriv in agresiven Maribor, od tega ni bilo nič," je bil zelo razočaran v. d. trenerja Radovan Karanović. Pričakovanja so bila velika, a po zelo slabi in brezkrvni predstavi potrebujejo vijolični nujno potrebujejo čudežen napoj in trenerja z avtoriteto.

7 golov je zabil prvi strelec prvenstva Franko Kovačević. Celjani imajo tudi najboljša podajalca v Mariu Kvesiću in Ivici Vidoviću.

Pravo nasprotje so vodilni in rušilni Celjani, ki odhajajo na dvotedenski premor z ogromnim naskokom pred največjimi tekmeci. V povprečju jih premagujejo s tremi goli razlike. Med poraženci kroga so tudi Koprčani, ki jih je prizemljil Aluminij. Odkritje prvega dela sezone je postalo zadnje upanje zeleno-belih in vijoličnih, saj bodo v naslednjem krogu Kidričani gostili Celjane. Le njihova zmaga lahko še zamaja celjsko šampionskost, ki bo sicer imela veliko jesenskih preizkušenj zaradi tekmovanja na treh frontah. A le, če bo Slaviši Stojanoviću uspelo umiriti napetosti in pretepače. Na zadnjem treningu pred odhodom v Kidričevo je namreč Jean-Pierre Longonda "skočil" v Josipa Iličića.

Celjani in Albert Riera so pametno in na podlagi izkušenj iz prejšnje sezone ustvarjali igralski in igralni mozaik ter ustvarili pošast. Tudi zato so si vodilni možje kluba lahko privoščili daljši oddih na Japonskem.

Do uspeha na slovenski pogon

Olimpijina zmaga na slovenski pogon – strelec je bil Jošt Urbančič, v začetni enajsterici pa so bili še štirje slovenski fantje (Marko Brest, Matevž Dajčar, Jan Gorenc in Dino Kojić), pet jih je imel tudi Maribor – je bila ob vseh okoliščinah podvig (dolgo potovanje iz Armenije in utrujenost) in je zelo lepa popotnica za trenerja Erwina van de Looija. Nizozemec se bo lažje lotil obnove z jasno vizijo na igrišču in z močno osebnostjo v slačilnici v podobi bivšega reprezentanta Jasmina Kurtića. Bolj kot na igrišču ga potrebuje prav pri ustvarjanju moštvenega duha.

Derbi na Bonifiki Pari prihodnjega kroga: Kalcer Radomlje – Olimpija, Maribor – Mura (oba 13. t. m.), Primorje – Aluminij, Koper – Celje, Bravo Big Ben – Domžale (vsi 14. t. m.).

Kljub vsemu velja biti realen: zgrešena enajstmetrovka Benjamina Tetteha oziroma odlična Dajčarjeva obramba ter razveljavljen gol (upravičeno) bi obrnila tekmo v prid vijoličnih, a v seštevku ne bi spremenila splošne ocene, da sta oba velikana na igrišču in v slačilnici "bolnika".

Za oba je premor prišel kot naročen, po klavrnih 90 minutah v Stožicah še toliko bolj za Mariborčane. Lov za trenerjem je zdaj nujna naloga, ki ji bo sledila še neizbežna doselekcija. Slovensko ali mariborsko okolje dobesedno ne prenese prekomerne "globalnosti", kot si jo je zamislil glavni plačnik Adžun Ilidžali. Pri Olimpiji to počasi že spoznavajo.