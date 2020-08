Bo Aluminij prišel v Ljudski vrt?

V uvodnem krogu 1. SNL bodo danes tri tekme in prav vse zelo zanimive. Jutrišnja v Ljudskem vrtu je vprašljiva, saj so v Aluminiju napovedali, da zaradi zdravja nogometašev, ki so bili do torka v osamitvi, ne bodo igrali. Tekmo med Olimpijo in Gorico so preložili zaradi okužbe s koronavirusom pri zeleno-belih. Pari, danes: CB24 Tabor - Koper (17.00), Domžale - Bravo (19.00), Celje - Mura (20.45); jutri: Maribor - Aluminij (18.00).

Nogometaši Maribora gredo po menjavi strokovnega vodstva in predaji šampionske krone Celjanom v novo sezono, ki se bo začela danes s tremi tekmami 1. kroga 1. SNL, z veliko neznankami. Mednje se uvršča tudi, naslednikna položaju športnega direktorja. V petih mesecih, odkar je prvi mož športne politike pri vijoličnih, je povlekel več odločnih kadrovskih potez, s katerimi je nakazal vrnitev Maribora na slovenski vrh.»Pri Mariboru ni načrtov B, C, D ... Maribor mora biti prvak, zato tudi ne moremo biti zadovoljni z razpletom prejšnje sezone. Želimo si biti največji favoriti. Pomembno je, da smo na to vlogo pripravljeni. Za vsak igralni položaj imamo po dva kakovostna igralca, kar bo v začetnem obdobju, ko se bodo tekme vrstile druga za drugo, zelo pomembno.«»Vse je odvisno od tega, koliko denarja bo imel ali dal.«»S prihodomsmo zaključili selekcijo, prestopov pa še nismo zaokrožili. Če sem nekoliko skrivnosten, počakajmo na reprezentančne tekme. Tu sta še. Jan je dokazana vrednost in ne potrebuje daljšega obdobja prilagajanja. Dobili smo motiviranega igralca, ki ga prihodnje leto čaka EP do 21 let na domačih tleh in bo še posebno zagnan. Tekmovalnost se bo še dvignila. Aljoša je v svoji prvi članski sezoni zabil 15 golov. To je treba spoštovati. Star je komaj 20 let, priložnost mu je preprosto treba ponuditi. Martin je tudi še mlad. To so hitri, motivirani in nadarjeni igralci, ki pomenijo osvežitev za naš kader.«»Luka je v odhajanju. Njegov transfer je bil načrtovan, zaželel si je izziva v tujini in je ocenil, da je zdaj pravšnji trenutek za odhod. Njegov zastopnik ureja prestop. Menim, da je to zanj in za klub izhodišče win-win.«. Obdobja njegovega prilagajanja in poškodb je konec.«»Počakajmo na ocene o trenerju. Njegovega pokoronskega obdobja ne bi bilo športno meriti. Tudi on potrebuje čas. Nihče na svetu nima čarobne paličice, dokler se ne navadi na nekatere stvari.«»Ni vse odvisno od nas, ampak tudi od sreče, kdo bodo tekmeci. Želja je preskočiti tri ovire, priti do zaključnega dvoboja za uvrstitev v skupinski del tekmovanja, po tem pa, kar bo, bo. Zavedam se, da ne bo lahko. Vedno lahko naletiš na moštva z Brazilci.«