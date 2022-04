Maribor končal 1604 dni dolg post

Zadnji nogometni spopad Maribora in Olimpije v sezoni 2021/22 je gledalcem ponudil prvi pravi derbi najvišje ravni po dolgem času. Ljubljančani so po porazu z 0:1 izgubili boj za prvaka, v zadnjih šestih kolih jim preostane spopad za tretje mesto, ki prinaša nastop v Evropi in Uefino nagrado. Derbi pod Kalvarijo je v Ljudski vrt pritegnil – za to sezono – rekordno število navijačev, ki so videli napet večer, povprečno kakovost igre in zasluženo zmago Štajercev.

Mariborčani so vedeli, da bi jih osrečila tudi morebitna točka, zato niso posebej tvegali. Pobudo so raje prepustili Ljubljančanom, ki so si priigrali nepričakovano veliko obetavnih akcij, iz katerih bi bilo mogoče iztržiti več, toda njihov napadalni arzenal ta čas ni sposoben povleči odločilne poteze v zadnji tretjini igrišča. Bodisi so bili pri zaključnih strelih nespretni (Prtajin, Kvesić) bodisi sebični (Ziljkić) ali pa jim je (evro)gol preprečila prečka kot po mojstrskem polvoleju Maxa Timija Elšnika s približno 25 metrov od vrat. Dobili smo občutek, da bi njihov trener Robert Prosinečki še danes bolj učinkovito našel svoje soigralce na območju kazenskega prostora tekmeca.

»Poskušali smo prebiti mariborsko obrambo, iskali smo gol in igrali napadalno, kolikor smo lahko, saj smo se zavedali, da nam v boju za prvaka nekaj prinaša le zmaga. Seveda bi bilo marsikaj drugače, če bi izkoristili katero od svojih priložnosti, če bi žoga po strelu Elšnika zletela v gol, če … Boj za prvaka je za nas izgubljen, toda ciljev nam ne bo zmanjkalo. Že v nedeljo smo misli preusmerili v bitko za Evropo,« je Prosinečki ocenil razplet slovenskega clasica. Zdaj ga čaka merjenje moči za »evropsko« tretje mesto z Muro.

Mariborčani so izpolnili svoj cilj. FOTO: Črt Piksi

Mariborčani se bodo za prvaka spopadli s Koprčani – 30. aprila bo Koper gostoval v Ljudskem vrtu –, to prinaša boj za Uefino ligo prvakov. Štajerci v derbiju resda niso posebej blesteli, tudi z letala je bilo vidno, koliko sta Olimpija in Maribor vložila v derbi, kako dobro sta se taktično pripravila na odlike tekmeca in kaj jima prinaša morebiten ugoden razplet večera.

Tudi najboljši strelec lige Ognjen Mudrinski je bil odrezan od soigralcev vse do odločilnega trenutka derbija. Slabih 75 minut so ga gostje dobro pokrivali, nato nanj za hip pozabili, toda ravno dovolj, da je lepo sprejel dolgo žogo, v dveh potezah vrgel iz igre čuvaja, ki sta opazno podcenila nevarnost – zaspala sta rezervist Kristijan Đurasek in dotlej solidni štoper Damian Van Bruggen –, ter z mojstrskim strelom v daljši kot vratarja Ivana Banića že postavil končnih 1:0.

»Prejšnji rezultati derbijev z Olimpijo so bili za fante veliko breme, to je bilo vidno na igrišču. Nekateri niso igrali na ustrezni ravni, zato je bilo olajšanje po zmagi v slačilnici še večje,« je ocenil mariborski trener Radovan Karanović. Logično, Maribor je premagal Olimpijo v Ljudskem vrtu prvič po novembru 2017, njegov post je trajal kar 1604 dni.