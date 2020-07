Maribor je že prehitel Olimpijo

Glavno vprašanje je, v kakšnih zasedbah bodo slovenski nogometni prvoligaši 12. avgusta začeli 30. sezono 1. SNL, potem ko sta kadrovske načrte igralcev in klubov povsem spremenila podaljšanje sezone in epidemija koronavirusa.



Prestopni rok velja že od 15. t. m., potegnil pa se bo do konca septembra. Zato klubi niso v položaju, da bi z nepremišljenimi nakupi tik pred zdajci, pred začetkom prvenstva, posegli po nepreverjenih novincih. A slab rezultatski start lahko že v poletnem delu sezone povzroči alarmantno stanje. Številnim prestopom se ne bo mogoče izogniti, še posebno pri klubih, ki so spomladi reševali druge zadrege in upali, da bodo poleti z manj stresa in jasnejšim denarnim stanjem lahko dopolnili moštvo. Mariborčani že izpeljali glavnino prestopov Maribor je pod taktirko športnega direktorja Oliverja Bogatinova tako rekoč končal selekcijo in jo dopolnil z najvidnejšim igralcem, mladim Janom Repasom, ki se bo po neposrečeni avanturi v Franciji pri Caenu poskušal rehabilitirati v vijoličnem dresu. S posoje pri Bravu sta se vrnila tudi odlični 20-letni napadalec Aljoša Matko in 22-letni Martin Kramarič. Vratarsko konkurenco je zaostril Ažbe Jug, branilsko pa nekdanji član Aluminija Ilija Martinović. Slovenski prvak Celje bo v kvalifikacije za ligo prvakov šel v šampionski zasedbi in ključne junake na evropski trg usmeril po koncu kvalifikacij. Še pred razburljivim finišem prvenstva je ujel najboljšega Aluminijevega podajalca Matica Vrbanca. Pri Muri so stavili na udarno jedro iz minule sezone, a ima prekmurski klub še rezerve v kakovostnejši izbiri tujca ali dveh, treh. Pri Aluminiju že poznajo formulo, kako zapolniti vrzeli. Nekaj igralcev bodo potegnili iz domačega okolja, nekaj iz bližnje Hrvaške. Bravo je ostal brez najboljših napadalcev, odšel je tudi odlični Roko Baturina, ki se je vrnil k Dinamu. Na splošno bo pri slovenskih klubih v drugi polovici avgusta in prvi septembra še zelo velika gneča na magistrali proti hrvaškemu glavnemu mestu, kjer že čakajo novi upi, ki jim SNL kot izhod v sili pomeni pomembno postajo na razvojni poti. Olimpijin všečni zasuk k domačim? Pri Olimpiji se spet na glas omenja zasuk k domačim igralcem, ki so, resnici na ljubo, že pod taktirko Safeta Hadžića dobivali veljavo – Vitja Valenčič, Enrik Osterc, Timi Max Elšnik, Mihael Pavlović ... Če bo na kakšnem igralnem položaju zazevala luknja, jo bodo zapolnili z nakupom ali posojo. Novincev bo prej deset kot pet. Ambiciozno se med najboljše vrača Koper. Iz Maribora je domov vrnil Aleksandra Rajčevića. Veliko si obeta tudi od pri Mariboru zapostavljenega Bošnjaka Nardina Mulahusejnovića, upa še na kakšnega povratnika. Sosedom in tekmecem iz Sežane je speljal Stefana Stevanovića. Sežanski Tabor naj bi še naprej vodil Mauro Camoranesi, kar je eno od zagotovil, da bi lahko pri Taboru spet sestavili konkurenčno moštvo. Prestopov v drugo smer, v tujino in za zajetnejšo odškodnino s sedemmestnim številom, poleti ali zgodaj jeseni ni na vidiku. Razen če bi v evropskih kvalifikacijah zablestel kateri junak minule sezone. Trenutno je največji prestop izpeljal Olimpijin branilec Magny Bagnack, za katerega je Partizan plačal pol milijona evrov odškodnine.