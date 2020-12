Maribor in Mura najmanj nazadovala

Osmi gol Daria Kolobarića

Izidi 18. kroga – Domžale – Aluminij 2:1 (Dario Kolobarić 2., Sven Šoštarić Karić 62.; Nemanja Jakšić 14.), Celje : Koper 2:0, CB24 Tabor : Gorica 1:0, Bravo : Olimpija 0:0, Maribor – Mura večerna tekma

Vrstni red: Maribor 34, Olimpija 32, Mura 30, Koper 27, Domžale in Tabor (–1) po 24, Celje 23, Bravo (–1) 21, Aluminij 14, Gorica 10.

Mariboru je že pripadla prva lovorika in je najboljši po prvi polovici slovenskega nogometnega prvenstva. Konec tedna bo še zadnje letošnje dejanje s tekmami 19. kroga.Prva polovica je dodobra razgalila učinek vodilnih moštev v primerjavi z minulo sezono. Če je Maribor sinoči premagal Muro, kot edini od prve trojice ni imel slabšega izkupička, temveč povsem enakega (37 točk). Mura, ki je bila lani po 18. krogih četrta, je pred včerajšnjo tekmo imela dve točki manj (30:32).Najbolj sta nazadovala prva Olimpija in tretji Aluminij. Zeleno-bela prenova pod taktirkoje prinesla kar sedem točk manj (32:39). Toda pri Olimpijinem točkovnem izkupičku kaže upoštevati še statističnega in slogovnega. Oba sta zgovorna; Olimpija je dosegla kar 22 golov manj, a jih je tudi prejela osem manj – 23:45/14:22, kar je posledica izrazitega zasuka k previdnejši in precej manj atraktivni igri.Negativni rekorder je Aluminij, ki je osvojil 20 točk manj. Novinca sta uspešnejša od Triglava in Rudarja, ki sta izpadla. Koper je s 4. mestom prekosil Triglavov učinek za 10 točk (27:17), Gorica Rudarjevega le za tri – 10:7. Prvak Celje, ki je bil peti po prvi polovici in je zaostajal 11 točk, je letos na sedmem v zaostanku za svojim izkupičkom za pet točk (23:28), za vodilnim pa 11 točk, 12 ali 14 – odvisno od sinočnjega razpleta v Ljudskem vrtu.Številke ne lažejo, SNL je v letu dni resda postala bolj izenačena, toda naredila je velik korak nazaj v kakovosti. Težko je nasprotovati: lani so v 18. krogih dosegli 287 golov, letos s tekmo manj le 206. Kar šest strelcev z najboljšimna vrhu (15 golov) je doseglo več golov kot letos najučinkovitejša trojica, ki je le pri osmih.