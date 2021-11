Maraton so izgubili že na startu

Novo leto, ko naj bi začeli košarkarji Cedevite Olimpije igrati tako, kot si želi njihov trener Jurica Golemac, se nezadržno bliža, a poleg covida-19 so v Stožicah še vedno stalnica tudi otroške bolezni. Sredin dvoboj z Ulmom je bil maratonsko dolg, saj so si Nemci zmago priigrali šele po dveh podaljških s 101:96, vendar je bilo marsikaj jasno že v uvodni četrtini, v kateri so Ljubljančani podarili tekmecem 18 točk naskoka. Nadaljevanje je ponudilo klasično zgodbo: ogromno moči so porabili, da so nadomestili vse nespametne poteze, v končnici pa omagali.

Minilo je dolgih enajst let, odkar so Olimpijini košarkarji zadnjič odigrali evropski dvoboj z dvema podaljškoma. V uvodnem krogu evrolige 2010/11 so prvič nasploh pričakali tekmeca v Stožicah in ugnali Efes Pilsen s 95:90 po 50 minutah napete igre, ki je dvignila gledalce na noge. »Zdaj se fantje 'stepejo' že na treningih, lani se niso niti na tekmah,« je takrat zadovoljno ocenil trener Jure Zdovc.

Njegov prijatelj Golemac mu lahko zdaj pošteno zavida. Pred enim tednom je po porazu v Bursi potožil, da nova zasedba Ljubljančanov (še) ne zna odgovoriti na agresivno igro nasprotnega moštva, ob prvi naslednji evropski priložnosti pa je prišla na igrišče kot na sproščeno zabavo s plesom. In ker se vsaj sprva ni mogla sklicevati na utrujenost, saj se je vmes sprehodila do zmage nad Splitom v ligi ABA in se ni obremenjevala niti s potovanji, je lahko pristop že kar odraz psihičnih značilnosti sodobne Cedevite Olimpije.

Pullen ne zmore vsega

Na prvi pogled je njena ekipa ambiciozno sestavljena. V njej je kar šest tujcev (štirje Američani, po en Kanadčan in Srb), štirje slovenski udeleženci letošnjih OI in občasni reprezentant Alen Hodžić ter sila obetavni domači up Luka Ščuka. Za bogatimi osebnimi zgodbami in statistikami pa se očitno skriva še marsikaj, kar načenja začetni optimizem. Proti Ulmu bi Golemac zaradi dolžine in zahtevnosti bitke potreboval slehernega moža, a je večje vloge zaupal le šestim, ki so odločilne trenutke pričakali dodobra načeti. Edo Murić, ki se je specializiral za dobre evropske predstave v domači dvorani, je igral 45 minut, Jaka Blažič le minuto manj, Jacob Pullen 38, Melvin Ejim 36, Zach Auguste 32 in Hodžić 22.

Za Marcusa Keena se je tekma končala že v šesti minuti tako zaradi težav z osebnimi napakami kot zaradi nepremišljenih akcij, ki so Ulmu pomagale do vodstva s 13:0, in podobno kot proti Gran Canarii je ostal pri ničlah. Zato je moral Pullen poleg strelskih zadolžitev opravljati še dirigentske ter 20 točkam dodal 9 asistenc, a tega ritma ne bo vsakič zdržal. V oči bode tudi podatek, da je Cedevita Olimpija v vseh štirih dosedanjih nastopih v evropskem pokalu izgubila skok.

In kot da Golemac ne bi imel dovolj težav z branilci in centri ter krčenjem aktivnega kadra, se zdaj najtežje šele začenja: v evropskem pokalu bodo tekmeci Budućnost, Virtus, Umana in Valencia, vmes v ligi ABA še Mornar, Mega in Partizan.