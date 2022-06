Marakana pravi kraj za derbi Srbov in Slovencev

Neuspešna premiera Slovenije v ligi narodov 2022/23 je nogometno družino pri nas razdelila v tri tabore pred nedeljskim (20.45) gostovanjem v Beogradu. Optimisti poudarjajo podatek, da Srbija na dosedanjih šestih tekmah še ni premagala Slovenije, pesimisti dodajajo, da Slovenija še nikdar ni zmagala v Beogradu, realisti se zavedajo, da neučinkovito jato selektorja Matjaža Keka čaka velik izziv na stadionu Crvene zvezde.

Naj obvelja tradicija, bi dodali statistiki. Švedi so v četrtek le podaljšali klavrn niz Slovencev z nordijskimi tekmeci (0:2; Forsberg 39., 11-m, Kuluševski 88), ki ga je prekinil le Srečko Katanec z visoko zmago nad Norvežani po hattricku Milivoja Novakovića v Ljudskem vrtu (2013), podobno velja za dvoboje Srbije (v različnih oblikah) in Slovenije. V nedeljo ne bosta pomembni niti tradicija niti statistika (1-5-0 za Slovenijo), štel bo le pozitiven rezultat, ki ga nogometna Slovenija že dolgo ni pričakovala tako odrešilno.

Niti najbolj samozavestni v slovenskem taboru si ne upajo pomisliti, da bi pred »povratno« tekmo s Srbijo – naslednjo nedeljo v Ljubljani – ležali na dnu skupine lige narodov B4 brez točke. V tem primeru bi v Stožicah igrali pred domačim občinstvom Srbi, ne Slovenci, morda bi sledila podobna zagata kot leta 1996, ko je za Bežigradom gostovala BiH.

Euro 2024 ostaja imperativ

Na stadionu Rajka Mitića, ki ga starejši poznajo pod imenom Marakana, bomo spremljali vsaj delno spremenjeno enajsterico Slovenije, kot jo je selektor Kek poslal v ogenj v četrtek zvečer. Manevrski prostor za napredek zeva v vseh linijah.

Švedi so v Stožicah prebijali gostitelje prek obeh bočno-krilnih položajev, kjer sta delovala Stojanović in Sikošek, občasno tudi drugi, pri golu sta zaplavala tudi štoperja Mevlja in Bijol. Prvi je izpadel iz igre globoko ob avt liniji, drugi je naivno storil prekršek, kjer ga ne bi smel. Kek je z menjavami v drugem polčasu potrdil, da ni zadel z izbiro začetne enajsterice, v Beogradu bi lahko dobili večjo priložnost Sandi Lovrić – v nasprotju z nekaterimi drugimi je neobremenjen s klubom in menedžerji, saj je že prestopil v Udinese –, podcenjeni šprinter Domen Črnigoj in Benjamin Šeško, ki potrebuje igralne minute za razvoj, četudi bi ga njegov klub najraje poslal na dopust, poleti pa čim prej nazaj v kamp Salzburga.

Švedski as Dejan Kuluševski je povzročal težave Mihi Blažiču, ki je igral tudi na zanj nenavadni levi strani obrambe. FOTO: Jure Eržen

Razlogov za bojevit pristop Kekovim adutom ne bi smelo manjkati. V ligi narodov gre za euro 2024, ki je javno izražen imperativ Keka in predsednika NZS Radenka Mijatovića. Liga narodov, o kateri so nekateri dvomili, je čez noč postala pomembna za Slovence. Najverjetneje bo tudi drugo ali celo tretje mesto v skupinah lige B zagotavljalo dodatne kvalifikacije za euro 2024.

Stadion Marakana, na katerem Slovenija še ni izgubila, je torej pravi kraj za derbi Srbov in Slovencev.