Najboljši smučarski skakalci so v letošnjem poletju, kar zadeva tekme in potovanja, prihranili precej moči. To velja tudi za glavnino slovenskih asov, ki so izpustili vse dosedanje preizkušnje za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). V Hinzenbachu, kjer bodo danes kvalifikacije (18.30) za jutrišnjo posamično tekmo (13.00), bo konkurenca bistveno močnejša, kot je bila denimo minuli konec tedna v Rasnovu ali pred poldrugim mesecem v Courchevelu. Sploh prvič v poolimpijski sezoni 2022/23 se bosta med elito preizkusila tudi Anže Lanišek in Timi Zajc, ki sta bila v prejšnji zimi naša najboljša skakalca v svetovnem pokalu.

Ob njiju bosta Slovenijo na srednji napravi v Zgornji Avstriji zastopala tudi člana reprezentance B Jernej Presečnik in Patrik Vitez. »Uvodni tekmi v Visli so naši najboljši skakalci konec julija izpustili, ker sem jim po naporni prejšnji sezoni namenil več počitka, zaradi česar do takrat še niso imeli v nogah prav veliko skokov na 120-metrskih napravah. Pomembno je bilo namreč, da so si malo zbistrili misli. Courchevelu pa smo se odpovedali iz logističnih razlogov, saj se mi ne zdi smiselno tako daleč peljati zgolj za eno tekmo,« je pojasnil glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota in pristavil, da so si zato vzeli več časa tudi za telesne meritve pod budnimi očmi pristojnih pri FIS.

Ni hobi program

Nov način, ko kontrolor premeri skakalca tako leže kot sede (prej stoje ob steni), se mu zdi v redu. »Zaradi takšnih meritev bi moralo biti manj prostora za manipulacije, vprašanje je le, kakšen vpliv bo imel na njihove rezultate človeški faktor,« se je vprašal 34-letni Velenjčan in dodal, da njegovi varovanci ostajajo pri istih proizvajalcih opreme, zato tudi niso preizkušali drugih. Na vprašanje, kako komentira smuči Van Deer nekdanjega avstrijskega smučarskega zvezdnika Marcela Hirscherja, je odvrnil, da je Nemca Andreasa Wellingerja pred kratkim videl z njimi skakati v Planici. »Kako so kakovostne, težko komentiram, to bo pokazal čas. Verjamem pa, da Red Bull, ki sodeluje s Hirscherjem, v ta projekt ne bi šel s hobi programom,« je presodil Hrgota in pozdravil, da se za ta šport zanima tudi takšno podjetje.

»To je samo dobro za skoke, mi pa nismo dobili (še) nobene ponudbe,« je pripomnil slovenski selektor, ki ne dvomi, da imajo pri Slatnarju konkurenčen material. Čeprav so jim sredi prejšnje sezone prepovedali uporabo novih vezi in smuči s položno konico, so že našli nove rešitve. »Kakor se ves čas razvija tehnika skakanja, napreduje tudi oprema, tako smo nadgradili določene stvari,« je razložil Hrgota, ki si za ta konec tedna od svojih izbrancev želi predvsem, da bi bili zraven. Če ne bodo, pa po njegovih besedah ne bo nobene katastrofe; glavna cilja ostajata novoletna turneja in seveda domače svetovno prvenstvo 2023 v Planici.