Manj poguma, manj golov

Drugi poraz vodilne Mure

Izidi 7. kroga 1. SNL – Mura : Aluminij 1:2 (Kevin Žižek 32.; Mario Lucas Horvat 27., 11-m, Tilen Pečnik 43.), Olimpija : Celje 1:0 (Miral Samardžić 85.), CB24 Tabor : Bravo 2:0, Gorica : Maribor 0:4, Koper : Domžale 2:0; vrstni red: Mura 13, Maribor, Olimpija, CB24 Tabor po 12, Bravo 10, Koper 9, Domžale, Celje in Aluminij po 8, Gorica 4.

Reprezentančni premor je še bolj zaostril ligaško bitko, v kateri je v 7. krogu 1. SNL najkrajšo potegnila vodilna Mura. Pred trojico najtesnejših zasledovalcev je v pičlih dveh tekmah zapravila veliko prednost petih točk in že konec tedna bi lahko oddala vodilni položaj drugemu.Maribor, Olimpija in Tabor so v položaju, ko lahko zavzamejo vrh lestvice. Mariborčani v Ljudskem vrtu gostijo Koprčane, v Sežani bodo gostovali zeleno-beli Ljubljančani, Mura pa bo v Domžalah branila vrh lestvice. Takšno negotovost in boj za vrh je prinesel razplet minulega konca tedna, po katerem je še več nejasnosti in zapletov. So vijolični zvezdniki z učinkovito predstavo v Novi Gorici, kjer sicer tradicionalno zmagujejo in zabijajo gole (na zadnjih šestih gostovanjih je v prav toliko zmagah Maribor dosegel kar 23 golov, prejel le tri), ujeli simbiozo s trenerjemJe vse bolj uigrana, kompaktna, zanesljiva, a ne več tako atraktivna Olimpija že bliže moštvu, ki se lahko spremeni v vlogo prvega favorita za naslov prvaka? Sta Muro ustavila naporen ritem SNL-Evropa in virus sars-cov-2? Se prvak Celje in še kdo lahko zavihti v vrh?To so najbolj vznemirljiva vprašanja za največja slovenska kluba, vodilnega in tiste, ki bi radi krojili razplet v vrhu lestvice. Mednje sodi tudi Koper, ki bo, ko bo nadomestil primanjkljaj tekem iz 2. SNL in spravil zdajšnjo zasedbo v optimalen zagon, resna in znova močna figura na ligaški šahovnici.Še posebno sta pod povečevalom največja, ki uveljavljata pomenljivo pragmatično doktrino. Lahko jo je mogoče primerjati tudi z najboljšimi v najmočnejših ligah: le za Juventus v Italiji in Real v Španiji, ker jeučenec italijanske pragmatične taktične kulture, je pogosto sprejemljivo, da malim prepuščata narekovanje igre in jih lovita v past.Podobnega sloga si ne smejo privoščiti, na primer, Bayern v Nemčiji, Liverpool v Angliji, PSG v Franciji, Barcelona v Španiji ali Dinamo na Hrvaškem in Salzburg v Avstriji, torej vsi nosilci razvoja in trendov.V obdobju pandemije koronavirusa je v večini evropskih lig očiten porast števila golov na tekmo. Le v slovenski ligi je obratno. Maribor – brez zmage s 3:0 za zeleno mizo v 1. krogu – je edini, ki je v povprečju zabil več kot dva gola na tekmo. In še to komaj, 2,16 na tekmo. Druga v tej statistični prvini Mura (in Tabor) sta z enajstimi goli v povprečju dosegla 1,57 gola na tekmo.Pri izpostavljanju neučinkovitosti ne velja vpletati vseh klubov, temveč zgolj tiste, ki se borijo za vrh lestvice in naj bi narekovali razvoj SNL.Najmočnejši z največjim finančnim in igralskim potencialom vselej napadajo in igrajo za gol več in ne za gol manj. A je tudi res: takšno igro je najtežje trenirati in uveljaviti, še posebno v Sloveniji, kjer nihče nima potrpljenja in poguma.