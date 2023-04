Mane se je kot boksar lotil soigralca

Sredin večer v ligi prvakov ni prinesel večjega presenečenja. Nogometaši madridskega Reala so z goloma Karima Benzemaja (22.) in Marca Asensia (74.) pred svojimi navijači z 2:0 premagali igralce Chelseaja in si tako pripravili odlično izhodišče pred torkovo povratno četrtfinalno tekmo v Londonu, Milan pa je bil v italijanskem obračunu na svojem stadionu Giuseppeja Meazze z 1:0 (Bennacer 40.) boljši od Napolija.

V nogometnih krogih, zlasti nemških, je bistveno bolj odmevalo dogajanje po torkovi tekmi med Manchester Cityjem in münchenskim Bayernom, ki so ga »meščani« dobili kar s 3:0 in si tako na stežaj odprli vrata do polfinala najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Bavarci po visokem porazu niso skrivali razočaranja, ki je preraslo celo v medsebojno obračunavanje – najprej besedno, nakar so zapele celo pesti?!

Senegalski zvezdnik Sadio Mane, ki je lani iz Liverpoola prestopil k Bayernu, je izgubil živce zaradi besed, ki mu jih je namenil Leroy Sane. V slačilnici je besno odkorakal do nemškega reprezentanta in ga močno udaril v obraz, nakar so med njiju skočili soigralci, ju ločili in preprečili nadaljnje obračunavanje. Kakor so novinarjem zaupale priče, se je Sane proti avtobusu odpravil z otečeno in krvavo ustnico. »Najpozneje zdaj so vsi izvedeli, da Sadio v resnici ni takšen sončni žarek, kakor so mnogi mislili. Že pred časom sem od dobro obveščenega vira izvedel, da je v resnici povsem drugačen. Zaradi tega so mu pri Liverpoolu tudi dovolili oditi,« je na twitterju zapisal komentator pri televizijski postaji Sky.

Čaka ga tudi denarna kazen

Zaradi incidenta je bilo le vprašanje časa, kdaj bodo pristojni v münchenskem klubu kaznovali Maneja. A za razmislek so si vzeli kar precej časa. Nogometaši Bayerna so se včeraj dopoldne zbrali na treningu. Sadio in Leroy sta – zanimivo – vadila v isti skupini, po ogrevanju pa so se pomerili v rokometu. V nemških medijih so se že začeli spraševati, ali sta se vročekrvneža že pobotala, ko so iz vodstva kluba sporočili, da so suspendirali 31-letnega Senegalca.

»Za ta korak smo se odločili zaradi njegovega neprimernega vedenja po tekmi z Manchester Cityjem. Poleg tega ga bomo tudi denarno kaznovali,« so na klubski spletni strani pojasnili, zakaj bo Mane izpustil (vsaj) jutrišnjo domačo tekmo v elitni nemški ligi s Hoffenheimom.