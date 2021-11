Mandariću je hvaležen za vse

V vrstah Genoe je kariera Mihe Zajca v prejšnji sezoni spet oživela, tudi po vrnitvi k Fenerbahčeju pa si je v zvezdniški ekipi priboril svoje mesto ob Mesutu Özilu, Luizu Gustavu in drugih velikanih svetovnega nogometa. Nekdanji član Interblocka, Brava, Celja in Olimpije je oktobra manjkal zaradi poškodbe, ob vrnitvi v reprezentančno jato pa zablestel z vodilnim golom na kvalifikacijski tekmi s Slovaško. Z njim smo govorili po vrnitvi iz Trnave pred jutrišnjim zaključnim dvobojem s Ciprom v Stožicah, ki so Zajčev drugi dom.

Za vami je uspešna vrnitev v reprezentančno jato. Kako je potekala komunikacija s selektorjem Matjažem Kekom, ki je po tekmi dejal, da sta govorila tudi o vašem položaju na zelenici?

»Selektor je verjetno prepoznal, da sem dobro igral v klubu, kjer sem imel dobro minutažo. Prišel sem v dobri formi, tekmo sem začel od prve minute in poskusil izkoristiti priložnost, ki mi jo je dal. Hvala bogu, da sem tudi zadel, žal se nam na koncu ni vse izšlo za vse tri točke. Selektor je odprt za vse pogovore, z njim se lahko pogovarjamo o nogometu. Tudi on želi vsaj toliko ugajati igralcem, da jih postavi na položaj, k jim najbolj ustreza. Menim, da je to ključnega pomena.«

Sledi še preizkušnja s Ciprom v Stožicah, na katere vas vežejo posebni spomini ...

»Vedno se mi je lepo vrniti na stadion, na katerem sem preživel lepe trenutke. Osvojili smo tudi naslov državnega prvaka. Radi se vračamo tja, tudi tokrat bo tako. Kaj si želim? Pozitiven rezultat, dobro igro in da nato pogled usmerimo naprej.«

Milan Mandarić je nedavno predal Olimpijo novemu lastniku. Kako se ga boste spominjali?

»Vse seveda ni bilo rožnato, a če potegnemo črto, je naredil veliko za Olimpijo. Jaz sem mu hvaležen in mu želim veliko sreče. Bil je velik gospod, tako v poslu kot zasebno. Gre za človeka, s katerim sem se rad pogovarjal, vedno je imel pripravljen pravi nasvet.«

V karieri ste si slačilnico delili z nekaterimi znanimi nogometaši, v Fenerbahčeju igrate z Mesutom Özilom. Kdo je na vas naredil največji vtis?

»Luiz Gustavo in Valon Behrami. Na igrišču hitro vidiš, zakaj je imel takšno kariero. Spoznal sem tudi njegovo partnerico Laro Gut, s katero smo se na hitro srečali v Genovi. Hitro sva našla skupne točke s Tino Maze, Ilko Štuhec in vsemi našimi dobrimi smučarji. Kar zanimiv par sta.«